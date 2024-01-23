Ее суть заключается в создании прозрачной системы, которая могла бы регулировать сферы применения искусственного интеллекта.

Автором инициативы является ректор Российского технологического университета Станислав Кудж. Он также предложил официально обозначить сферы, где нельзя использовать ИИ.

Кроме детской рекламы Станислав Алексеевич предложил внести запрет на применение ИИ во время принятия судебных решений и создания политических текстов. Особое внимание автор инициативы просит обратить на использование технологии на избирательных участках во время выборов и предвыборной кампании.

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Источник изображения: estestvoznanye.ru

Если инициатива Куджа будет одобрена, в будущем Россия может стать первым государством с комплексным подходом в части регулирования сферы ИИ. Система управления станет прозрачной, она будет направлена на обеспечение безопасности населения, а это касается и защиты общества от недостоверных сведений, которые в свою очередь могут привести к масштабным негативным последствиям.

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