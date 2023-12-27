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Astra_news
Правительство РФ одобрило проект закона о платных подписках
Он может вступить в силу или весной, или осенью 2024 года.

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Суть инициативы заключается в том, чтобы цифровые сервисы начали в обязательном порядке оповещать абонентов за сутки до списания очередного платежа. Таким образом, денежные средства за подписки не могут списаться без ведома пользователя. Если же средства были списаны с карты абонента, но он не получил соответствующее уведомление, сервис будет обязан вернуть деньги.

Проект был внесен в Госдуму РФ депутатами от разных фракций, среди них ─ Леонид Слуцкий. Авторы проекта намерены укрепить права потребителей. Они заметили, что в разных регионах страны сервисы редко предупреждают о продлении платной подписки, в итоге деньги списываются автоматически. Это неудобно для большинства пользователей.

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Источник изображения: klike.net

Федеральное правительство одобрило проект закона, но были даны рекомендации по доработке некоторых положений инициативы. Поправки направлены на то, чтобы исключить все неясные моменты в документе. Важно, чтобы не было противоречий в действующем законодательстве. Ожидается, что нововведение может вступить в силу либо весной, либо осенью следующего года. И тогда все сервисы начнут уведомлять пользователей о платных подписках.

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#новости #общество
Источник: tass.ru
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