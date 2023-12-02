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В Минздраве РФ уточнили, переход на карты электронного образца будет осуществляться в обязательном порядке. Пока в стране еще используются стандартные медкарты в бумажном варианте, но скоро их упразднят.
Отказ от обычных карт, по словам руководства отраслевого министерства, является интеллектуальным инструментом. Минздрав в будущем начнет предъявлять органам власти переход на электронные карты в качестве обязательного условия. Если игнорировать его, действия будут расцениваться как правонарушение. Таким образом, сформируется электронный ресурс данных.
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Источник изображения: moskva.bezformata
Напомним, московские детские поликлиники еще в прошлом году перешли на электронные карты, стандартные медицинские карты находятся в архиве. Переход на онлайн-формат осуществлялся исключительно с согласия пациентов. Жители Москвы, согласно опросам, высоко оценили нововведение. Основным преимуществом признано удобство в использовании.