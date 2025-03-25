Компания NVIDIA продолжает удивлять своими инновациями в области искусственного интеллекта и графики. В последнем обновлении компания представила несколько значимых нововведений, включая общедоступный релиз своего инструмента G-Assist в новом приложении, а также возможность настройки пользовательских коэффициентов масштабирования технологии DLSS. Эти функции обещают существенно улучшить игровой опыт пользователей, предоставляя новые возможности для оптимизации производительности и качества изображения.





G-Assist - это новый инструмент от NVIDIA, который помогает геймерам настраивать параметры игры и системы для достижения наилучшей производительности и визуального качества. Это приложение основано на искусственном интеллекте и машинном обучении, что позволяет ему автоматически подбирать оптимальные настройки для каждой конкретной конфигурации оборудования и игры. Но для работы G-Assist требуется графический процессор серии RTX 30/40/50 с объемом видеопамяти не менее 12 ГБ

Пользователи смогут легко управлять графическими настройками, такими как разрешение экрана, уровень сглаживания, тени и другие параметры, чтобы добиться максимального FPS (кадров в секунду) без ущерба для качества изображения. G-Assist анализирует конфигурацию системы и предлагает рекомендации, основываясь на результатах тестирования и анализе миллионов игровых сессий.

Кроме того, G-Assist включает функцию NVIDIA Reflex, которая снижает задержку ввода, делая реакцию игрока быстрее и точнее. Это особенно важно в соревновательных играх, где каждая миллисекунда имеет значение.

Другим важным новшеством стало введение пользовательских коэффициентов масштабирования для технологии Deep Learning Super Sampling (DLSS). DLSS - это революционная технология рендеринга изображений, основанная на глубоком обучении, которая повышает производительность игр, сохраняя высокое качество изображения.

Теперь пользователи смогут самостоятельно выбирать коэффициент масштабирования, что позволит им гибко балансировать между производительностью и качеством графики. Например, если игрок хочет получить максимальное количество кадров в секунду, он сможет выбрать меньший коэффициент масштабирования, а если приоритетом является высочайшее качество изображения - больший коэффициент. Эта функция открывает новые горизонты для геймеров, позволяя им полностью контролировать визуальную составляющую игрового процесса. Более того, NVIDIA обещает регулярное обновление базы данных моделей DLSS, что обеспечит ещё большую точность и эффективность работы этой технологии.

Эти нововведения значительно расширяют возможности геймеров и разработчиков игр. С помощью G-Assist игроки смогут легко настроить свою систему для получения максимальной отдачи от видеокарты NVIDIA, а разработчики получат больше свободы в создании игр с высокой графикой, зная, что благодаря DLSS даже на менее мощных системах игра будет выглядеть великолепно. Особенно это актуально для тех, кто играет на ноутбуках или системах с ограниченными ресурсами. Теперь они смогут наслаждаться играми с высокими настройками графики, не жертвуя частотой кадров.