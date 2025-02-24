Гонка за покупателя между производителями видеокарт от NVidia и AMD приводит к печальным результатам.

Проблемы с графическими процессорами NVIDIA серии RTX 50, известные как «Блэквелл», продолжают нарастать. С самого начала это были уже задокументированные случаи плавящихся кабелей питания, затем появились проблемы со стабильностью, а позже обнаружились "пропавшие" куда то ROP блоки. Теперь же стало известно, что NVIDIA расследует жалобы пользователей на нестабильность работы, частые сообщения о черном экране и системные сбои, после выхода специализированной версии драйверов версии 572. В отличие от обладателей видеокарт предыдущих поколений, которым доступны стабильные старые драйверы, владельцы новых RTX 50-й серии оказались в сложной ситуации - для их устройств нет возможности использовать альтернативные версии ПО.

Проблемы затрагивают всю линейку RTX 50, включая модели 5090, 5080 и недавно выпущенную 5070 Ti. Пользователи сообщают о широком спектре неисправностей: от мерцания экрана до полной перезагрузки системы, а некоторые даже столкнулись с ошибкой «синий экран смерти» (BSOD). Особенно заметны трудности при активированных функциях вроде DLSS 4, когда система пытается задействовать максимальные ресурсы GPU.

Представитель NVIDIA, Мануэль, подтвердил, что компания ведет активное изучение этих вопросов на форумах GeForce. Первоначальное расследование показало, что проблема может лежать глубже уровня драйверов и потребовать обновления BIOS для полного решения. Некоторым пользователям удалось временно стабилизировать работу, снизив скорость шины PCIe до стандартов ниже 5-го поколения или установив частоту обновления мониторов на 60 Гц, что намекает на возможные конфликты на уровне прошивки. Однако такие меры работают не для всех, и это не является полноценным решением.

Последнее обновление драйверов (версия 572.47) включило поддержку RTX 5070 Ti, однако большинство ключевых проблем стабильности так и остались нерешенными. Это разочаровывает многих ранних покупателей серии RTX 50, которые надеялись на быстрое устранение недостатков.

Компания пока официально не объявила сроков полного исправления проблем, хотя ясно, что ей предстоит проделать большую работу для удовлетворения потребностей пользователей новой линейки.