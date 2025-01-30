Программа сохранения игр Good Old Games вернула Dino Crisis на ПК

Давайте будем честными: игровая индустрия недостаточно хорошо сохраняет своё наследие. Многие классические игры не запускаются на современных компьютерах, а некоторые остаются недоступны из-за устаревших носителей. Однако GOG (Good Old Games) взяла на себя миссию по сохранению этих игр, и последние её достижения – это добавление в каталог первой и второй частей Dino Crisis.

Теперь обе части Dino Crisis доступны на платформе GOG по цене 1100 рублей каждая или меньше двух тысяч рублей за комплект из двух игр. Как и все продукты GOG, они свободны от DRM и полностью совместимы с операционными системами Windows 10 и 11. Также стоит отметить поддержку современных игровых контроллеров.

GOG внесла ряд изменений и улучшений в новые версии Dino Crisis 1 и 2:

- Полная совместимость с Windows 10 и Windows 11;

- Включены две локализации (английская и японская);

- В состав входят облегчённый уровень сложности, «Колизей динозавров» и «Дуэль динозавров»;

- Улучшено графическое отображение через DirectX;

- Новые настройки графики (оконный режим, управление вертикальной синхронизацией, гамма-коррекция, целочисленное масштабирование, сглаживание и др.);

- Повышено качество звука и масштабирования громкости;

- Улучшена прорисовка элементов интерфейса и эффекты тумана;

- Оптимизировано отображение изображений картриджей;

- Обеспечено плавное воспроизведение видео, бесшовное переключение между задачами и корректное завершение работы;

- Поддержка современных контроллеров (Sony DualSense, Sony DualShock4, Microsoft Xbox Series, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox 360, Nintendo Switch, серия Logitech F и других), включая оптимальную раскладку клавиш вне зависимости от устройства и типа подключения.

Dino Crisis - не единственная классическая игра Capcom, которую сохранила GOG Благодаря GOG геймеры на ПК снова могут наслаждаться этими классическими хоррорами Capcom. В прошлом году GOG вернул классические версии Resident Evil 1, 2 и 3 на ПК. Хотя у каждой игры есть современный ремастер, приятно видеть, что в их оригинальные версии можно играть на современных ПК.