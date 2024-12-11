Разработчики допилили Cyberpunk, как и производители Intel свои процессоры, и игра прибавила FPS на порядок.

Разработчики Cyberpunk 2077 выпустили масштабное обновление игры, несмотря на предыдущие заявления о том, что поддержка игры прекращена. Новое обновление несет с собой поток изменений, дополнений и обновлений игрового процесса, включая улучшения производительности. Обновление 2.2, как заявлено, обеспечивает улучшение производительности на 33% на процессорах серии Core Ultra 200S.

Ранее Intel подтвердила, что исправит Arrow Lake-S с помощью обновлений прошивки/BIOS , но также заявила, что некоторые проблемы производительности архитектуры будут исправлены с помощью обновлений, специфичных для игр. Последнее мы сейчас, по-видимому, и видим в последнем обновлении Cyberpunk 2077 .

Тридцатитрехпроцентный прирост огромен и поместил бы процессоры серии Core Ultra 200S в совершенно другую категорию производительности по сравнению с тем, где они находятся сегодня. В обзоре tomshardware.com Core Ultra 9 285K было обнаружено, что этот процессор вместе с его аналогом Core Ultra 5 оказался в нижней части таблицы бенчмарков для Cyberpunk 2077 при настройках Ultra 1080p (обновление 2.13), обогнав только скромный Core i5-14400. Фактически производительность на старте была настолько плохой, что старый Core i9-12900K от Intel четвертого поколения обошел два чипа Arrow Lake, работающие со сверхбыстрой памятью CUDIMM 8200 МГц.

На основе средней частоты кадров из теста Cyberpunk 2077, улучшение на 33% поднимет Core Ultra 9 285K с 88,4 FPS до 117,57 FPS. Этого будет достаточно, чтобы превзойти Core i9-14900K и фактически сравняться с Ryzen 7 7800X3D. То же самое касается и Core Ultra 5 245K.

Тем не менее, средняя частота кадров 117,57 FPS все еще не будет достаточной для сравнения с Ryzen 7 9800X3D , который выдает среднюю частоту кадров 133,1 FPS по дефолту и 143,9 FPS с разгоном в тестировании игры. Независимо от этого, улучшение на 33% поставит чипы Arrow Lake в более конкурентоспособную линию и позволит им превзойти своих предшественников Raptor Lake Refresh на базе Intel.

Будет интересно посмотреть, предоставят ли другие крупные игры аналогичные обновления для повышения производительности в ближайшие недели и месяцы.