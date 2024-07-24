Дилан Браун, супервайзер Unreal Engine и эксперт по визуальным эффектам художественных фильмов в студии визуальных эффектов ModelFarm, сообщил о серьезной проблеме с процессорами Intel Core i9-13900K и 14900K. По словам Брауна, в подразделении наблюдается 50% отказов систем на базе процессоров Intel.

Дилан Браун, cупервайзер Unreal Engine и специалист по визуальным эффектам художественных фильмов в студии визуальных эффектов ModelFarm, написал на X, что в его компании наблюдается 50% отказов систем на базе процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K. В результате компания внедряет пока еще не выпущенные процессоры AMD Zen 5 Ryzen 9 9950X вместо решений на базе Intel, а Браун высоко оценивает однопоточную производительность AMD.

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Отчет представляет собой еще одну неприятную новость для Intel, которая вчера объявила, что нашла основную причину проблем и в середине августа выпустит микрокод, устраняющий проблемы. (Это не «исправление» для процессоров, столкнувшихся с проблемой — затронутые процессоры необратимо повреждены и должны быть заменены.)

Проблемы с Unreal Engine не являются совершенно неожиданными, поскольку ранние сообщения о сбоях Intel касались сжатия Oodle, используемого в игровом движке. Новость о том, что ModelFarm отказывается от процессоров Intel, последовала за заявлением игровой студии Alderon Games о том, что частота сбоев процессоров Intel для настольных ПК составляет 100%, а также для чипов ноутбуков того же поколения. Однако Intel оспорила заявления о сбоях в работе ноутбуков.

Браун отметил, что нестабильность была очевидна сразу в двух совершенно новых процессорах, в то время как в других системах проблемы возникали со временем. Все затронутые системы были оптимизированы для задач Unreal Engine, которые выигрывают от многоядерных процессоров. Хотя Браун подозревает, что в большинстве нестабильных систем используются материнские платы Asus ROG, он заявил, что даже снижение ограничений по мощности не уменьшило проблемы с нестабильностью. Несмотря на замену материнских плат проблемы с i9-13900K и 14900K сохранялись.

Для тех, кто интересуется работой, частота отказов наших машин 13900k и 14900k на данный момент составляет около 50%, поэтому мы приняли решение любые новые сборки машин будут с процессорами 9950x, производственные среды нуждаются в надежности

Высокая частота отказов чипов Intel связана с их использованием в системах под управлением Unreal Engine, где в ранних отчетах указывалась нестабильность из-за чрезмерного сжатия, используемого игровым движком. Эта проблема возникла после аналогичного объявления от Alderon Games, в котором сообщалось о 100% частоте сбоев в работе настольных процессоров Intel.

Серия Ryzen 9000, которая, как ожидается, скоро появится в магазинах, уже появилась в списках некоторых онлайн-магазинов. Похоже, что у ModelFarm есть ранние образцы этих процессоров для тестирования, вероятно, по соглашению о неразглашении. Этот переход на AMD подчеркивает актуальность и необходимость обеспечения надежной работы в профессиональных средах, особенно для требовательных приложений, таких как Unreal Engine.

Intel признала проблему и объявила, что исправление микрокода для устранения нестабильности будет выпущено в середине августа. Следовательно, предприятия не могут позволить себе ждать этого обновления, и ModelFarm решила использовать процессоры AMD Ryzen 9 9950X для своих будущих систем.



