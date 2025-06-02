Вслед за Apple, которая интегрировала ChatGPT в свою экосистему, Samsung заключила партнёрство с Perplexity. Galaxy S26 получит встроенный ИИ-помощник от нового партнёра, а также полноценную интеграцию в браузер и оболочку OneUI.

После объявления Apple о глубокой интеграции ChatGPT в свои продукты, конкуренты начали спешно перестраивать ИИ-стратегии. Одним из первых отреагировал Samsung, решивший отказаться от прежней ориентации на Google в пользу сотрудничества с Perplexity – быстрорастущим стартапом из Кремниевой долины.

источник изображения: notebookcheckКак сообщает Марк Гурман из Bloomberg, грядущий Galaxy S26 будет оснащён предустановленным приложением Perplexity, которое станет стандартным ИИ-помощником. Более того, система поиска от Perplexity будет встроена в фирменный браузер Samsung, а интеграция с оболочкой OneUI ожидается ещё до официального релиза смартфона.

Партнёрство не ограничивается встроенным поиском: компании обсуждают создание полноценной операционной системы с глубокой ИИ-интеграцией. В этом контексте не исключено и возвращение ассистента Bixby, который до сих пор остаётся незаметным игроком, даже несмотря на наличие продвинутых функций вроде Bixby Routines. Поддержка со стороны Perplexity может оживить проект и дать ему новое развитие. Судя по срокам, Samsung может приоткрыть детали интеграции уже в июле-августе – в рамках презентации Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.