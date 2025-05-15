Модели 2–4 ТБ выдают свыше 2,3 млн IOPS для работы с мелкими файлами, благодаря памяти BiCS8 TLC.

SanDisk анонсировала высокопроизводительный SSD WD_Black SN8100 NVMe с высокой скоростью обработки данных.

Накопитель в форм-факторе M.2 2280 использует интерфейс PCIe Gen 5.0, обеспечивая рекордные показатели: скорость чтения до 14 900 МБ/с и записи до 14 000 МБ/с. Будут доступны объёмы 1, 2 и 4 Тб.

источник изображения: notebookcheckПри работе с мелкими файлами модели на 2 ТБ и 4 ТБ демонстрируют свыше 2 300 000 IOPS. Достичь этих результатов позволила собственная разработка SanDisk - память BiCS8 TLC 3D CBA NAND. При этом энергопотребление SSD не превышает 7 Вт, а энергоэффективность улучшена вдвое по сравнению с предшественниками. Версия на 4 ТБ рассчитана на 2400 TBW.

В конце 2025 года появится версия на 8 ТБ — пользователи смогут выбрать комплектацию с радиатором или без него (разница в цене составляет около $20). На все версии распространяется пятилетняя гарантия.