Планшет получил большой 11-дюймовым дисплеем 2,5, аккумулятор емкостью 7040 мАч

Новинка позиционируется как доступное устройство для образования, развлечений и повседневных задач. За стартовую цену от 899 юаней планшет предлагает 11-дюймовый 2,5К экран с частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 6300 и до 8 ГБ оперативной памяти.

источник изображения: gizmochinaЧипсет Dimensity 6300, по данным компании, на 32% мощнее предшественника. Пользователи могут выбрать конфигурацию с 6/8 ГБ ОЗУ и встроенной памятью до 256 ГБ, которую можно расширить картой microSD до 2 ТБ. Для оптимизации работы в устройство интегрирован фирменный алгоритм Lingjing Engine - он ускоряет запуск приложений и улучшает отзывчивость интерфейса.

Дисплей с разрешением 2000 × 1200 пикселей и яркостью 500 кд/м² получил сертификат TÜV Rheinland за снижение нагрузки на зрение. Это делает планшет удобным для чтения или занятий. Четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos создают объёмный звук, а ёмкий аккумулятор на 7040 мАч обеспечивает до 11 часов работы в режиме онлайн-обучения.

источник изображения: gizmochinaПланшет работает на платформе Tianjiao Learning Hub с инструментами на основе ИИ: распознавание текста на экране, мгновенные субтитры и интерактивные учебные материалы. Родительский контроль позволяет ограничивать время использования и фильтровать контент. Корпус толщиной 7,15 мм выполнен из металла, что добавляет устройству прочности. Подключение доступно только через Wi-Fi, а стилус и клавиатура приобретаются отдельно.

Стартовая версия 6/128 ГБ оценивается в 899 юаней, топовая 8/256 ГБ - в 1199 юаней. На все версии устройства распространяется двухлетняя гарантия.