Основные функции: секундомер с точность до 0,01 сек., будильник, автономность до 7 лет.

В мае Casio представит две новые модели часов - W-218H-3BV и W-218H-8BV. Обе новинки уже анонсированы на международном сайте бренда. Как и предыдущие версии серии W-218H, они сохраняют спортивный цифровой дизайн с корпусом 44,4×43,2×10,8 мм (примерно 1,77×1,70×0,43 дюйма) и набор базовых функций.

источник изображения: notebookcheckЧасы выдерживают погружение на глубину до 50 метров, а батарея CR2016 обеспечивает до семи лет автономной работы. Среди функций — секундомер с точностью до 1/100 секунды, ежедневный будильник, звуковые сигналы каждый час, автоматический календарь (с фиксированным 28-дневным февралем) и подсветка экрана янтарного цвета для удобства в темноте. Пользователи могут переключаться между 12- и 24-часовым форматом времени, при этом погрешность хода не превышает 30 секунд в месяц.

источник изображения: notebookcheckМодели отличаются цветовым решением: W-218H-3BV выполнен в темно-зеленом корпусе из смолы, а W-218H-8BV - в нежно-мятном оттенке. Оба варианта оснащены дисплеем с темным фоном и светлыми цифрами для улучшенной читаемости.

источник изображения: notebookcheckОфициальные даты старта продаж и цены пока не раскрываются - компания уточнит эту информацию позже. Ожидается, что новинки сохранят доступную стоимость, характерную для линейки W-218H.