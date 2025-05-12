Утечка One UI 8 подтвердила большой внешний дисплей Galaxy Z Flip 7 в стиле Motorola

Samsung готовится представить новое поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Многочисленные утечки последних месяцев позволяют составить примерный портрет устройств.

Если Z Fold 7, по данным инсайдеров, станет заметно тоньше предшественника, то Z Flip 7 может получить увеличенный внешний дисплей — как у флагманского Motorola Razr 2024. Подтверждение этого появилось в прошивке One UI 8, анализ которой провели специалисты Android Authority.

источник изображения: notebookcheckВ файлах анимации обновлённого интерфейса обнаружены изображения трёх поколений «раскладушек»: Z Flip 5, Z Flip 6 и Z Flip 7. На рендерах будущей модели чётко виден внешний экран, занимающий всю поверхность крышки за исключением вырезов под двойную камеру. Это решение напоминает подход Motorola: в Razr+ 2024 и Razr Ultra 2025 используются 4-дюймовые панели, тогда как текущие версии Z Flip (5 и 6) оснащаются 3,4-дюймовыми дисплеями.

источник изображения: notebookcheckПо поводу аппаратной платформы Z Flip 7 остаются вопросы. По разным данным, устройство может получить чипсет Exynos 2500 собственной разработки Samsung или Snapdragon 8 Elite — последний, к примеру, установлен в актуальном Motorola Razr. Инсайдеры пока не пришли к единому мнению: возможно, компания выпустит две версии для разных рынков.