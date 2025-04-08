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Аскар_Техник
В сети появились характеристики смартфонов Oppo Reno 14 Pro и Reno 14
Линейка получит аккумуляторы от 6000 мАч, 1.5K OLED-экраны.

Компания Oppo анонсировала скорый запуск в Китае новой линейки смартфонов Reno 14. Ранее в сеть уже поступала информация о базовой и Pro-версиях устройств, а согласно последним данным от авторитетных инсайдеров, стали известны ключевые характеристики моделей, включая параметры дисплеев, емкость аккумуляторов и элементы дизайна.

источник изображения: gizmochinaСогласно данным инсайдера Digital Chat Station, опубликованным на платформе Weibo, линейка Reno 14 получит аккумуляторы емкостью свыше 6000 мАч. Базовая модель, как сообщается, будет оснащена 6,59-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, в то время как Pro-версия — аналогичным экраном диагональю 6,83 дюйма. Обе панели характеризуются закругленными углами и узкими рамками.

Источник также отмечает усовершенствованную систему камер, приближенную к флагманским решениям, а также тонкий корпус с рейтингом защиты IP68/IP69. Ранее в сеть попали рендеры Reno 14 Pro, демонстрирующие обновленный модуль основной камеры на задней панели. Reno 14 Pro может получить перископический телеобъектив. Ожидается, что устройство будет оснащено процессором MediaTek Dimensity 8350, 120-Гц дисплеем, тройной основной камерой с разрешением 50 МП, а также поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной — 50 Вт.

#oppo reno 14 #oppo reno 14 pro
Источник: gizmochina.com
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