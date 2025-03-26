Карта использует плату Twin X2 от Inno3D с 16-контактным питанием, 12 ГБ GDDR7 и не поддерживает разгон.

источник изображения: videocardzAXGaming — дочерний бренд компании Inno3D, представленный на китайском рынке. Основной акцент сделан на современный дизайн, включающий видеокарты белого цвета. Продукты AXGaming используют программное обеспечение TunIT, разработанное Inno3D.

источник изображения: videocardzЛинейка RTX 50 выполнена в единой белой цветовой гамме. Особое внимание привлекает модель RTX 5070 Esports Edition X2W, которая выделяется уникальным дизайном с граффити, стилизованными под элементы культуры майя.

источник изображения: videocardzСистема охлаждения «Punk 4.0» выполнена в формате двойного слота с габаритами 240×120×41 мм и включает двухвентиляторный кулер. Конструкция оснащена пятью тепловыми трубками, расположенными под защитным кожухом. На рендерах присутствует подсветка вокруг вентиляторов, которая, вероятно, служит для визуализации работы системы, а не является функциональным элементом. Карта основана на печатной плате модели Twin X2 от Inno3D, что предусматривает использование 16-контактного разъёма питания и 12 ГБ памяти GDDR7. Поддержка разгона отсутствует. источник изображения: videocardz