Новинка будет поддерживать зарядку 90 Вт, получат аккумулятор на 7500 мАч и экраны 1,5K с технологией LTPS. Пластиковые рамки и отсутствие ультразвукового сканера отпечатков снизят стоимость, сделав устройства конкурентоспособными на рынке.

Смартфон Z9 Turbo на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3 вскоре может быть заменен своим преемником с новым чипсетом Snapdragon 8s Elite. Это изменение может привести к появлению модели Z10 Turbo Pro, которая, как ожидается, станет первым смартфоном iQoo с процессором Dimensity 8400.

По данным источников, материнская компания Vivo уже зарегистрировала два устройства в китайской организации 3C: модели V2452A и V2454DA. Сертификация подтверждает, что оба устройства будут поддерживать зарядку мощностью 90 Вт, что на 10 Вт больше, чем у текущей модели Z9 Turbo (включая его Endurance Edition).

источник изображения: notebookcheckКроме того, серия Z10 Turbo может получить значительные улучшения в области аккумуляторов. В частности, в Z10 Turbo Pro могут быть установлены новые кремний-углеродные батареи, которые увеличат емкость до 7500 мАч. Что касается дисплеев, то ожидается, что новые смартфоны получат плоские экраны с разрешением 1,5K. Однако вместо современной технологии LTPO, которая обычно используется в премиальных устройствах, в них будет применяться более старая технология LTPS. Это может повлиять на энергоэффективность и яркость экранов.

источник изображения: notebookcheckСообщается также, что Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro будут оснащены пластиковыми рамками вместо металлических, а также лишены продвинутых ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев. Эти решения, вероятно, позволят снизить стоимость устройств. Например, они смогут составить конкуренцию таким моделям, как Poco X7 Pro.