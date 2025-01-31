Покупатели видеокарт Nvidia RTX 5080 и RTX 5090 могут оценить их производительность с помощью 3DMark, который теперь поддерживает технологию DLSS 4.

Многие покупатели сталкиваются с трудностями при поиске в продаже видеокарт Nvidia RTX 5080 или RTX 5090. Тем немногим, кому удастся приобрести одну из этих новинок, 3DMark поможет оценить, насколько покупка была оправдана. UL Benchmarks недавно сообщила, что её популярное ПО для тестирования графических процессоров теперь поддерживает Nvidia DLSS 4. Хотя эта новая функция доступна исключительно для серии RTX 50, она также приносит улучшения и для предыдущих моделей видеокарт Nvidia.

3DMark — это популярный инструмент, позволяющий геймерам оценивать производительность своих игровых систем и сравнивать результаты с другими пользователями, имеющими схожее оборудование. UL Benchmarks совместно с Nvidia разработала обновленный тест Port Royal. Тест проводится в два этапа: сначала выполняется проверка без использования DLSS, затем включается DLSS, который обрабатывает графику в низком разрешении перед тем, как с помощью искусственного интеллекта увеличить разрешение до более высокого уровня. Программа предоставляет детальный отчет с результатами, включая количество кадров в секунду.

источник изображения: notebookcheckМногокадровое поколение DLSS 4 во многом отвечает за ожидаемый прирост производительности в серии RTX 50. Однако без поддержки игр, использующих технологии Nvidia, владельцы RTX 5080 и RTX 5090 могут не заметить существенного улучшения по сравнению с предыдущими поколениями.

При этом многие усовершенствованные функции DLSS 4 совместимы с сериями RTX 30 и RTX 40. Среди них — реконструкция лучей для улучшенной трассировки и поддержка сверхвысоких разрешений. С помощью нового теста 3DMark Port Royal геймеры могут выбирать между DLSS 4, DLSS 3 и DLSS 2 в зависимости от возможностей их видеокарты. Чтобы полностью раскрыть потенциал DLSS 4, в 3DMark доступны настройки генерации кадров: 2x, 3x и 4x. Тест также ориентирован на будущее, поддерживая разрешения от Full HD до 8K.

источник изображения: notebookcheckГеймеры могут попробовать бесплатную демоверсию 3DMark, но для полного доступа к тестам потребуется платная версия. Пользователи, приобретшие программное обеспечение 8 января 2019 года или позже, могут получить доступ к обновлению DLSS 4.