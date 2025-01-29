Как ожидается, Poco F7 будет ребрендингом Redmi Turbo 4.

Недавние слухи говорили о том, что POCO может пропустить запуск моделей POCO F7 Pro и POCO F7 Ultra в Индии. Однако новый слух указывает на то, что устройство также может получить специальную ограниченную серию.

Известный информатор Парас Гуглани поделился новостью на платформе X. Согласно его сообщению, китайский бренд сейчас занят разработкой серии F7, включающей базовые модели F7, Pro и Ultra. Гуглани отметил, что POCO F7 Ultra будет доступен исключительно на мировом рынке. На индийском же рынке ожидается появление только базовой модели POCO F7. Впрочем, есть и хорошие новости: по сообщениям, компания также собирается выпустить специальную версию устройства.

сточник изображения: GizmochinaРанее бренд выпустил специальное издание своей предыдущей модели — POCO F6 Deadpool Edition. Это даёт основания полагать, что с выходом POCO F7 можно ожидать новую коллаборацию с супергероями. Хотя точных деталей о новом устройстве пока нет, предполагается, что оно будет представлять собой ребрендинг Redmi Turbo 4. Ожидается, что POCO F7 оснастят 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит.

Redmi Turbo 4 оснащен процессором Dimensity 8400 Ultra, который сочетается с 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. На задней панели устройства расположена двойная камера с основным сенсором на 50 МП, а спереди — 20-мегапиксельная камера для селфи. Телефон питается от мощной батареи на 6550 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Также POCO F7 может получить защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.