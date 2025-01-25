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Аскар_Техник
В сеть просочились характеристики процессора Exynos 2500
Новый чипсет Exynos 2500 планируется установить в Galaxy Z Flip 7, а не в S25 из-за проблем с производительностью. Утечки указывают на 10-ядерную архитектуру Exynos 2500 с новым графическим процессором Samsung Xclipse 950.

Samsung недавно представила новую серию смартфонов Galaxy S25 по всему миру, оснащенную мощным процессором Snapdragon 8 Elite. В прошлом году компания столкнулась с серьезными трудностями при производстве своих чипсетов, включая проблемы в организации и производственных процессах. Это породило слухи о возможном закрытии подразделения, занимающегося разработкой флагманских чипсетов.

Однако Samsung сумела преодолеть эти трудности, и уже некоторое время ходят разговоры о новом чипсете Exynos 2500. Первоначально предполагалось, что именно этот процессор будет установлен в устройствах серии S25, но возникли сложности с его производительностью, поэтому от этой идеи пришлось отказаться.

 источник изображения: GizmochinaПозже появились утечки, согласно которым Samsung собирается представить новый чипсет Exynos 2500 в следующем поколении складных смартфонов Galaxy Z Flip 7. Эти сведения получили подтверждение благодаря серии утечек, произошедших в декабре 2024 года. Инсайдер под ником Jukanlosreve поделился дополнительной информацией об архитектуре и ключевых характеристиках нового чипсета на платформе X (бывшая Twitter).

Утечка сообщает, что Exynos 2500 получит 10-ядерный процессор, аналогичный предыдущему Exynos 2400, но с обновленной конфигурацией 1+2+5+2. Чипсет будет включать одно высокопроизводительное ядро Cortex-X925 с частотой 3,3 ГГц для обработки самых сложных задач, два ядра Cortex-A725 с частотой 2,75 ГГц для выполнения ресурсоемких операций, пять ядер Cortex-A725 с частотой 2,36 ГГц для обеспечения сбалансированной производительности и два энергосберегающих ядра Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц. Кроме того, чипсет будет оборудован новым графическим процессором Samsung Xclipse 950, разработанным на базе архитектуры AMD RDNA3.5. Графический процессор включает восемь специализированных процессоров Work Group, работающих на частоте 1,3 ГГц, что должно значительно улучшить производительность как в графике, так и в вычислениях.

#exynos 2500
Источник: gizmochina.com
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