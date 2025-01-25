Asus ROG Phone 9 FE, судя по утечкам, похож на модель ROG Phone 9 Pro, будет доступен в цвете Phantom Black, иметь толщину 8,9 мм и весить около 225 граммов.

Asus ROG Phone 9 FE уже несколько недель мелькает в новостях, а недавняя сертификация указывает на то, что его релиз может быть совсем близко. Хотя компания пока не делала официальных заявлений относительно этого устройства, новая утечка раскрыла официальные изображения и характеристики телефона.

Судя по просочившимся изображениям, новый ROG Phone 9 FE внешне напоминает модель ROG Phone 9 Pro. Предполагается, что смартфон будет доступен хотя бы в одном цвете – Phantom Black. Устройство, вероятно, получит толщину 8,9 мм и вес около 225 граммов, сохранив при этом фирменную систему управления AirTrigger, которая особенно полезна в играх.

источник изображения: GizmochnaЭкран телефона, согласно утечкам, представляет собой 6,78-дюймовую панель типа LTPO AMOLED с разрешением FullHD+, частота обновления которой составляет 165 Гц, но может увеличиваться до 185 Гц в игровом режиме Game Genie. Также сообщается о пиковой яркости экрана в 2500 нит (при 1600 нит в режиме HDR), а для защиты от повреждений используется стекло Gorilla Glass Victus 2.

источник изображения: GizmochnaУтверждается, что сердцем ROG Phone 9 FE станет процессор Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон будет работать на базе операционной системы Android 15 и оснащён 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и 256 ГБ встроенной памяти формата UFS 4.0. По слухам, камера устройства включает четыре модуля: основной датчик Sony IMX890 с разрешением 50 мегапикселей и поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS), ультраширокий объектив на 13 мегапикселей, макрообъектив на 5 мегапикселей и фронтальная камера на 32 мегапикселя.

источник изображения: GizmochnaЗа питание устройства отвечает мощный аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Кроме того, сообщается о наличии функции беспроводной зарядки. К другим особенностям смартфона относятся стереодинамики, разъём для наушников 3,5 мм, поддержка Hi-Res Audio, новейший стандарт Wi-Fi 7 и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев для обеспечения безопасности. Также отмечается, что телефон защищён по стандарту IP68, что позволяет ему выдерживать воздействие пыли и воды.