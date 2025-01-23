Snapdragon 8 Elite for Galaxy получил значительные улучшения, включая второе поколение процессора Qualcomm Oryon, обновленный графический ускоритель Adreno и блок Hexagon NPU, что повышает производительность и функциональность искусственного интеллекта.

Qualcomm совместно с Samsung выпустила Snapdragon 8 Elite For Galaxy — специальную версию своего нового флагманского чипа. В этой модификации были внесены значительные улучшения по сравнению со стандартной версией. Компания заявляет, что этот чип является самым быстрым мобильным процессором в мире, предлагая пользователям совершенно новый уровень производительности.

Snapdragon 8 Elite For Galaxy оснащён вторым поколением процессора Qualcomm Oryon, обновлённым графическим ускорителем Adreno и блоком Hexagon NPU от Qualcomm, что значительно улучшает работу искусственного интеллекта на устройстве. Эти нововведения, скорее всего, повысят эффективность функций искусственного интеллекта в линейке Galaxy.

источник изображения: GizmochinaБолее глубокая интеграция искусственного интеллекта позволила компаниям адаптировать Snapdragon 8 Elite For Galaxy под новые функции на основе платформы Gemini. Кроме того, общая производительность чипа была увеличена за счёт двух высокопроизводительных ядер с частотой до 4,47 ГГц, тогда как стандартная версия работает на частоте 4,32 ГГц.

Одним из ключевых новшеств в этом чипе стала поддержка стандарта Wi-Fi 7, обеспечиваемая системой мобильной связи Qualcomm FastConnect 7800 и модемом Snapdragon X80 для подключения к сетям 5G. Однако наиболее значимым достижением стало то, что серия Galaxy S25 станет первой коммерческой линейкой смартфонов с поддержкой Snapdragon Satellite. Эта технология позволит пользователям отправлять и принимать сообщения напрямую через спутник (технология узкополосной передачи данных NTN), что особенно полезно в условиях отсутствия обычной сети.

источник изображения: GizmochinaЕще одним важным обновлением в Snapdragon 8 Elite For Galaxy стало улучшение качества съемки благодаря новому пространственно-временному фильтру (STF), интегрированному в процессор обработки изображений Qualcomm Spectra. Этот фильтр обеспечивает более четкое видео при слабом освещении, причем улучшения заметны даже при записи в формате 8K с частотой 30 кадров в секунду. При этом Qualcomm уверяет, что удалось повысить и энергоэффективность устройства.