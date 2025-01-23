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Аскар_Техник
Snapdragon 8 Elite 2 будет произведен по 3-нанометровому техпроцессу TSMC
Ожидается поддержка набора инструкций SME от ARM, повышение производительности и частоты до 5,00 ГГц.

Новейший флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite создан с применением передового 3-нанометрового технологического процесса (N3E) от TSMC. Судя по всему, компания продолжает сотрудничать с этим надёжным партнёром при разработке следующего чипа, Snapdragon 8 Elite 2, который, согласно слухам, также будет выпускаться по улучшенному 3-нанометровому процессу TSMC N3P.

Недавний отчёт от Gamma’s Hardware Information (со ссылкой на Jukanlosreve) подтверждает, что Snapdragon 8 Elite 2 действительно будет изготавливаться с использованием 3-нанометровой технологии TSMC (N3P). Это указывает на то, что Qualcomm пока не готова перейти к сотрудничеству с Samsung Foundry для выпуска своих процессоров.

источник изображения: Gizmochina

Сообщается, что Snapdragon 8 Elite 2 получил модельный номер SM8850 и кодовое имя Kaanapali. Отчет также упоминает, что Samsung предприняла попытку производить этот чип по своему собственному технологическому процессу под кодовым именем «KaanapliS». Однако, согласно тому же источнику, «KaanapliS» исчез из логистической информации, что указывает на то, что слухи о производстве SM8850 силами Samsung оказались безосновательными. Вместо этого, производство Snapdragon 8 Elite 2 было передано компании TSMC под кодовым именем «KaanapaliT», где буква «T» предположительно обозначает TSMC.

Согласно предыдущим сообщениям, Snapdragon 8 Elite 2 будет поддерживать набор инструкций SME от ARM, что позволит процессору эффективнее справляться со сложными задачами. Это может существенно увеличить производительность каждого ядра, возможно, приблизив Qualcomm к уровню чипа M4 от Apple.

Кроме поддержки SME, оба чипсета, судя по слухам, будут изготовлены по 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3P, что должно улучшить их производительность и энергоэффективность. Примечательно, что предполагаемый чип Apple A19 тоже будет создаваться с использованием того же 3-нанометрового процесса.

Также появились слухи, что Snapdragon 8 Elite 2 получит высокопроизводительные ядра с частотой до 5,00 ГГц, а результат в одноядерных тестах Geekbench якобы составит около 4000 баллов. Эти данные пока остаются предположениями, ведь реальная производительность станет известна лишь после выхода чипсета и проведения полноценных тестов. Даже тогда стоит помнить, что результаты синтетических тестов не всегда точно отражают повседневную работу устройства.

#tsmc
Источник: gizmochina.com
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