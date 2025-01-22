Устройство было замечено в сертификационных базах Малайзии и Таиланда.

Всего пара месяцев прошла с момента анонса Asus своих последних игровых смартфонов ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro, а уже вскоре к ним может присоединиться третья модель, которая, судя по названию и номеру, будет более доступной.

Будущий смартфон был замечен в базах данных малайзийского и таиландского аналогов FCC под названием ROG Phone 9 FE. Суффикс FE ассоциируется с линейкой доступных устройств Samsung Galaxy FE, и, видимо, Asus планирует пойти тем же путем.

источник изображения: notebookcheckСтоит отметить, что серия ROG Phone 9 не относится к бюджетным устройствам: цена стандартной версии стартует от 999,99 долларов (примерно 99 929 рублей), а за версию Pro придется заплатить минимум 1199,99 долларов (около 119 915 рублей). Поэтому поклонники этой линейки наверняка обрадуются появлению более доступной модели. Тем не менее, пока технические характеристики ROG Phone 9 FE остаются неизвестными.

источник изображения: notebookcheckБолее подробные сведения о ROG Phone 9 FE, скорее всего, появятся ближе к дате его выхода. Пока неясно, когда именно состоится презентация устройства, но у компании Asus запланировано мероприятие на 6 февраля, посвященное запуску Zenfone 12 Ultra. Есть вероятность, что одновременно с этим может пройти и анонс ROG Phone 9 FE.