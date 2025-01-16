Модели отличаются дизайном и функциональностью, включая ударопрочность и водонепроницаемость до 200 м. Старт продаж в Японии, цены варьируются от 14 300 до 18 700 иен. Возможен международный релиз.

Японская компания Casio готовится выпустить в феврале серию «Power Pink», включающую три разные модели в ярких оттенках розового. В коллекцию входят восьмиугольный Casio G-Shock GMA-P2100PP-4A, более крупный GMA-S140PP-4A и минималистичный GMD-S5610PP-4.

источник изображения: notebookcheckМодель GMA-P2100PP-4A представлена в ярком розовом цвете и сохраняет фирменный восьмиугольный дизайн корпуса. GMA-S140PP-4A, немного крупнее и обладающая антимагнитной защитой, выделяется тонким фиолетовым оттенком. Эта модель оснащена множеством полезных функций, включая мировое время, секундомер с точностью до 1/1000 секунды, измерение скорости, таймер обратного отсчёта и пять будильников на каждый день. В свою очередь, GMD-S5610PP-4 воплощает классический стиль компактных цифровых часов с более мягким розовым оттенком. Все три модели отличаются ударопрочностью и водонепроницаемостью до 200 метров.

Серия Power Pink будет доступна по конкурентным ценам в Японии. Модель GMA-P2100PP-4A обойдется примерно в 18 700 иен (около 12 278 рублей), GMA-S140PP-4A — около 18 150 иен (приблизительно 11 916 рублей), а GMD-S5610PP-4 — порядка 14 300 иен (примерно 9 389 рублей). Хотя старт продаж намечен на Японию, существует вероятность того, что серия станет доступной и в других странах, особенно с учетом приближающегося Дня святого Валентина.

Судя по последним трендам и тизерам, Casio, похоже, делает ставку на смелые дизайнерские решения, и в сети даже появились слухи о коллаборации G-Shock с темой Барби. Это вполне согласуется с серией Power Pink, которая наверняка придется по вкусу любителям ярких и выразительных цветов. Хотя информация о международном выпуске пока остается неопределенной (как было упомянуто ранее), такой сценарий вовсе не выглядит невероятным.