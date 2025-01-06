Устройства отличаются экранами с изогнутыми краями и ультратонкими рамками, а также впервые примененной камерой с тройной вспышкой.

Realme официально объявила о дате выхода серии смартфонов Realme 14 Pro 5G в Индии. Модели Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+ 5G появятся на рынке 16 января в полдень по местному времени.

Помимо стандартных мировых цветов – жемчужно-белого и замшевого серого, для индийского рынка подготовлены два уникальных оттенка: Bikaner Purple и Jaipur Pink.

источник изображения: GizmochinaСерия Realme 14 Pro 5G обещает внести значительные улучшения в средний ценовой сегмент. Обе модели получат экраны с изогнутыми краями 1,5K и сверхтонкими рамками толщиной всего 1,6 мм, что, по словам компании, делает их самыми компактными в своем классе. Еще одной особенностью станет первая в мире камера с тройной вспышкой, которая значительно улучшит качество фотографий.

источник изображения: GizmochinaИнформатор Парас Гуглани опубликовал рекламные постеры, раскрывающие основные особенности обеих моделей. Realme 14 Pro 5G будет построен на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 Energy и поддерживать быструю зарядку SuperVOOC мощностью 45 Вт. Смартфон также получит 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения (OIS), способный записывать видео в разрешении 4K, а также 16-мегапиксельную фронтальную камеру. В свою очередь, Realme 14 Pro+ 5G, скорее всего, оснастят чипсетом Snapdragon 7s Gen 3 и поддержкой еще более быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.

Обе модели будут оснащены батареями емкостью 6000 мАч и будут иметь классы защиты IP66, IP68 и IP69 для защиты от воды и пыли. Realme также представила чувствительную к холоду технологию изменения цвета, которая превращает жемчужно-белый вариант в яркий синий при воздействии температур ниже 16 ° C.