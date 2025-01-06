Realme официально объявила о дате выхода серии смартфонов Realme 14 Pro 5G в Индии. Модели Realme 14 Pro и Realme 14 Pro+ 5G появятся на рынке 16 января в полдень по местному времени.
Помимо стандартных мировых цветов – жемчужно-белого и замшевого серого, для индийского рынка подготовлены два уникальных оттенка: Bikaner Purple и Jaipur Pink.
Серия Realme 14 Pro 5G обещает внести значительные улучшения в средний ценовой сегмент. Обе модели получат экраны с изогнутыми краями 1,5K и сверхтонкими рамками толщиной всего 1,6 мм, что, по словам компании, делает их самыми компактными в своем классе. Еще одной особенностью станет первая в мире камера с тройной вспышкой, которая значительно улучшит качество фотографий.
Информатор Парас Гуглани опубликовал рекламные постеры, раскрывающие основные особенности обеих моделей. Realme 14 Pro 5G будет построен на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 Energy и поддерживать быструю зарядку SuperVOOC мощностью 45 Вт. Смартфон также получит 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения (OIS), способный записывать видео в разрешении 4K, а также 16-мегапиксельную фронтальную камеру. В свою очередь, Realme 14 Pro+ 5G, скорее всего, оснастят чипсетом Snapdragon 7s Gen 3 и поддержкой еще более быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.
Обе модели будут оснащены батареями емкостью 6000 мАч и будут иметь классы защиты IP66, IP68 и IP69 для защиты от воды и пыли. Realme также представила чувствительную к холоду технологию изменения цвета, которая превращает жемчужно-белый вариант в яркий синий при воздействии температур ниже 16 ° C.