OnePlus Open 2 станет тоньше и мощнее предшественника.

Свежие утечки рендеров показали, как будет выглядеть новинка, демонстрируя значительные улучшения и изменения по сравнению с первым поколением, выпущенным в октябре 2023 года, пишет Gizmochina.

Недавно опубликованные рендеры, предоставленные источником Smartprix, показывают предварительный дизайн OnePlus Open 2. В сравнении с предшественником, OnePlus Open 2, судя по слухам, стал крупнее, но при этом тоньше, обладая изящным профилем толщиной всего 10 мм, что может сделать его одним из самых тонких складных смартфонов на рынке. Напомним, что первая версия OnePlus Open имела толщину 11,7 мм. Такая компактность устройства может вывести Open 2 в лидеры среди складных телефонов. Устройство предположительно получит 8-дюймовый внутренний дисплей 2K LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц и 6,4-дюймовый внешний дисплей AMOLED. Ожидается, что OnePlus Open 2 будет оснащён 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, что обеспечит высокую производительность и достаточное пространство для хранения данных.

источник изображения: GizmochinaСмартфон будет основан на чипе Snapdragon 8 Elite. OnePlus уже продемонстрировала ряд впечатляющих возможностей многозадачности в предыдущей модели, и ожидается, что Open 2 предложит ещё более продвинутые функции благодаря обновлённой версии OxygenOS 15 на базе Android 15 с улучшенной поддержкой искусственного интеллекта. Смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 5900 мА·ч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную мощностью беспроводную 50 Вт.

источник изображения: GizmochinaЗадняя камера, скорее всего, получит три 50-мегапиксельных датчика: основным, сверхширокоугольным и телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера будет оснащена двумя модулями: 32-мегапиксельным и 20-мегапиксельным датчиками.

Согласно слухам, OnePlus Open 2 может появиться на китайском рынке в начале 2025 года, тогда как мировой запуск планируется на первый квартал этого же года.