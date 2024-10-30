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Аскар_Техник
Издание Gizmochina опубликовало технические характеристики камеры Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15 Ultra привлекает внимание благодаря системе из четырёх камер, включая 50-мегапиксельную основную и два телеобъектива.

Камеры Xiaomi 15 Ultra вызвали значительный интерес среди технологических энтузиастов. Как сообщает источник XiaomiTime, Xiaomi 15 Ultra сделает серьёзный акцент на камере. Смартфон будет оснащён впечатляющей системой из четырёх сенсоров, каждый из которых играет важную роль в процессе фотосъёмки и видеозаписи, выполняя уникальные задачи, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaОсновная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT900, который не только обеспечивает высокое разрешение фотографий, но и отлично справляется с детализацией в условиях недостаточного освещения. Для телефото съемки предусмотрены два различных объектива. Первый — это 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HP9, способный чётко приближать удалённые объекты с использованием 5-кратного оптического зума. Второй телеобъектив — это 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX858 с 3-кратным увеличением. Сверхширокоугольная камера получила 50-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL JN5, идеально подходящий для съёмки пейзажей и больших групп людей. На лицевой стороне расположен 32-мегапиксельный датчик OmniVision OV32B, предназначенный для создания качественных селфи и обеспечивающий точную передачу цветов и чёткость при видеозвонках. Помимо выдающихся возможностей камеры, Xiaomi 15 Ultra порадует своей производительностью. Смартфон работает на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а опция с 24 ГБ оперативной памяти гарантирует плавную работу в многозадачности и требовательных играх. 

источник изображения: GizmochinaXiaomi поднимет планку производительности в мобильных играх и повседневной работе с этим устройством. Смартфон будет поставляться с интерфейсом HyperOS 2.0 на базе Android 15, нацеленный на ускорение работы и упрощение взаимодействия с устройством благодаря множеству настроек и оптимизаций.Xiaomi 15 Ultra станет одним из самых амбициозных смартфонов компании, открывающим новую эпоху в мобильной фотографии и производительности.

#xiaomi
Источник: gizmochina.com
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