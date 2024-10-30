Watch S4 имеют 1,43-дюймовый AMOLED-экран и автономность до 15 дней.

Сегодня Xiaomi презентовала целый ряд новинок, включая долгожданную серию смартфонов Xiaomi 15. Вместе с этим были представлены новые умные часы Xiaomi Watch S4, которые стали более доступной альтернативой ранее выпущенным моделям Watch S4 Sport. Как и другие носимые гаджеты от Xiaomi, Watch S4 предлагают высокую степень кастомизации. Пользователь может адаптировать устройство под свой стиль благодаря разнообразию сменных ремешков, циферблатов и уникальной возможности замены безеля. Это значительно расширяет выбор вариантов оформления по сравнению с обычными смарт-часами, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaWatch S4 оборудованы колесиком Digital Crown, которое помогает легко перемещаться по меню и увеличивать масштаб карт. Новшеством стало добавление функции распознавания жестов, позволяющей управлять различными устройствами, такими как умное освещение дома, простыми движениями руки. Модель ориентирована также на тех, кто следит за здоровьем: часы способны отслеживать частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови с точностью до 98,2%, используя технологию Goodix для непрерывного мониторинга этих показателей в реальном времени.

источник изображения: GizmochinaКомпания подчеркивает значительные улучшения в отслеживании сна по сравнению с прошлыми моделями своих умных часов. Фитнес-энтузиасты оценят поддержку свыше 150 спортивных режимов, среди которых выделяется специализированный режим для бега, предоставляющий рекомендации по правильной осанке во время тренировки. Часы оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с максимальной яркостью 1500 нит — это на 300 нит больше, чем у недавно представленного Xiaomi Smart Band 9 Pro. Автономность устройства впечатляет: около 15 дней обычного использования и до 5 дней при активном экране. Поддержка eSIM в Watch S4 остается опциональной, тогда как возможность бесконтактных платежей реализована через встроенный модуль NFC, а система GPS используется для навигационных функций и фитнес-трекинга. Xiaomi Watch S4 поступят в продажу в Китае по цене 999 юаней (примерно 13 581 рублей). Вариант LTE с модулем eSIM стоит немного дороже — 1199 юаней (около 16 300 рублей). В настоящее время Xiaomi не предоставила никаких подробностей относительно международного запуска Watch S4.