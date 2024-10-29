Оба устройства предлагают премиальные характеристики и высокую производительность, оснащены 11,2-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3.2K и частотой обновления до 144 Гц.

Вместе с моделями Xiaomi 15 и 15 Pro компания Xiaomi также анонсировала линейку планшетов Pad 7 на китайском рынке. В эту серию входят базовая модель Pad 7 и продвинутая Pad 7 Pro, предлагающие устройства премиального уровня с передовыми техническими возможностями и высокой производительностью, пишет Gizmochina.

Серия Xiaomi Pad 7 оснащена 11,2-дюймовым ЖК-дисплеем с плотностью пикселей 345 ppi и высоким разрешением 3.2K (3200 x 2136). Дисплей поддерживает частоту обновления до 144 Гц, что обеспечивает гладкое воспроизведение видео и игр. Максимальная яркость экрана составляет 800 нит, а для тех, кто предпочитает работать при ярком освещении, предлагается опциональный дисплей Nano Matte. Этот экран использует нанотекстуру AG и антибликовое покрытие AR, снижающее количество бликов на 99% и уменьшающее отражение света на 65%. Такое решение значительно повышает удобство использования устройства для чтения и работы.

источник изображения: GizmochinaXiaomi Pad 7 работает на базе процессора Snapdragon 7+ Gen 3, который обеспечивает высокую производительность и возможность эффективного выполнения нескольких задач одновременно. Версия Pro, в свою очередь, оснащена более мощным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, что делает её идеальным выбором для требовательных приложений и игр. Благодаря технологии Xiaomi HyperCore, система демонстрирует улучшение скорости загрузки приложений на 13% и повышение эффективности многозадачности на 69%. Оба устройства работают под управлением обновленной операционной системы Xiaomi HyperOS 2, которая предоставляет улучшенные функции многозадачности. Новая версия ОС включает в себя режим рабочего стола, напоминающий компьютерный интерфейс, а также кросс-платформенный буфер обмена, позволяющий легко передавать данные между смартфонами, планшетами Xiaomi.

источник изображения: GizmochinaБазовая модель Pad 7 оборудована 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельным основным модулем, тогда как версия Pro получила 32-мегапиксельный сенсор спереди и 50-мегапиксельную основную камеру для создания высококачественных изображений. Камеры обеспечивают чёткую картинку как при видеосвязи, так и при фотосъёмке, а алгоритмы на базе искусственного интеллекта помогают улучшить качество кадров в любых условиях освещения. Серия Xiaomi Pad 7 питается от аккумулятора емкостью 8850 мАч, что обеспечивает достаточное время автономной работы для длительного использования. Стандартный Pad 7 поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, тогда как Pad 7 Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

источник изображения: GizmochinaКорпус серии выполнен из металла и отличается утонченностью – толщина составляет всего 6,18 мм, а вес – 500 граммов. Устройство комплектуется клавиатурой с адаптивной подсветкой из 64 клавиш, регулируемым углом наклона от 0 до 124 градусов и полноразмерной сенсорной панелью. Кроме того, планшет оснащён четырьмя динамиками, создающими объёмный четырёхканальный звук, а также сертифицирован TÜV Rheinland по низкому уровню излучения синего света. Также имеется режим повышенной громкости для более насыщенного звучания. Серия Xiaomi Pad 7 представлена в четырех цветах: небесно-голубом, голубом, зеленом и черном. Цены:

Xiaomi Pad 7:

8 ГБ + 128 ГБ: 1999 юаней (27 177 рублей)

8 ГБ + 256 ГБ: 2299 юаней (31 255 рублей)

12 ГБ + 256 ГБ: 2599 юаней (35 334 рублей )

Xiaomi Pad 7 Pro:

8 ГБ + 128 ГБ: 2499 юаней (33 974 рублей)

8 ГБ + 256 ГБ: 2799 юаней (38 053 рублей)

12 ГБ + 256 ГБ: 3099 юаней (42 132 рублей)

12 ГБ + 512 ГБ: 3499 юаней (47 570 рублей)

Опциональный экран Nano Matte доступен для моделей с памятью 256 ГБ и выше за 200 юаней (2 719 рублей). Серия доступна для покупки в Китае через сайт Xiaomi и авторизованных продавцов.