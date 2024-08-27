Компания Realme анонсировала скорый выход смартфона Narzo 70 Turbo в Индии.

Компания Realme сообщила, что смартфон Narzo 70 Turbo вскоре будет доступен для покупки в Индии. Точная дата запуска пока не раскрывается, но известно, что новинка пополнит уже существующую линейку Narzo 70, в которую входят модели 5G, Pro и Narzo 70x 5G, пишет Gizmocina.

источник изображения: GizmochinaНа изображении видна задняя часть устройства с ярко-желтой полосой, проходящей по центру, и черной отделкой по бокам. Пока неизвестно, будет ли это модель ограниченного выпуска или же она станет стандартным вариантом. Тем не менее, дизайн явно намекает на то, что компания делает акцент на производительности в предстоящем телефоне. Компания заявляет, что Narzo 70 Turbo будет оснащен передовой технологией Turbo, хотя ее особенности держатся в секрете. Помимо этого, устройство имеет разъем для наушников 3,5 мм и динамики, расположенные в верхней части. Пока это все официальные детали, которые доступны на данный момент. Однако ранее на этой неделе был опубликован отчет, раскрывающий некоторые технические характеристики смартфона.

источник изображения: GizmochinaОжидается, что Narzo 70 Turbo будет представлен в фиолетовом, зеленом и желтом цветовых вариантах . По слухам, варианты конфигурации памяти будут включать 6/12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Предположительно, смартфон будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с поддержкой электронной стабилизации изображения (EIS) и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.