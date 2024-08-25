Смартфон получит 6,74-дюймовый дисплей, камеру на 32 МП и защиту от пыли и воды.

Спустя всего семь месяцев после выпуска Note 50, компания Realme, похоже, собирается представить преемника, Note 60, в Индонезии. Официального заявления от компании пока не поступало, однако несколько публикаций от местных розничных продавцов в Instagram раскрыли большинство характеристик смартфона, пишет Gizmochina.

источник изображения: Gizmochina

Realme Note 60 получит 6,74-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением HD+.Realme оснастила свой новый смартфон функцией "Умное прикосновение дождевой воды", которая значительно упрощает использование устройства мокрыми пальцами. Кроме того, телефон получил класс защиты IP64 от пыли и воды.Задняя панель телефона получила обновленный модуль камеры, включающий основной сенсор на 32 МП с 10-кратным цифровым зумом. Это значительное улучшение по сравнению с предшественником, который имел камеру на 13 МП. Что касается цветовых вариантов, они остались неизменными – доступны синий и черный варианты.

источник изображения: GizmochinaНесмотря на свою доступную стоимость, Note 60 впечатляет своей металлической рамкой, что является значительным улучшением по сравнению с пластиковым корпусом Note 50. Внутренние компоненты остались без изменений, устройство работает на базе чипсета Unisoc T612. Он может быть оснащен 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, но скорость зарядки ограничена 10 Вт. Безопасность обеспечивается боковым датчиком отпечатков пальцев, а 5-мегапиксельная фронтальная камера позволяет разблокировать смартфон по лицу. Базовая версия Realme Note 60 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти предлагается в Индонезии по цене 1 399 000 рупий (примерно 8 225 рублей), в то время как модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 1 599 000 рупий (около 9 401 рублей).