Смартфон получит большой аккумулятор емкостью 5500 мАч.

В 2024 году линейка смартфонов Vivo T-series пополнилась новыми моделями: T3, T3 Lite и T3x, которые уже поступили в продажу. Однако, недавняя утечка информации указывает на то, что в этой же серии появится еще одна новинка – Vivo T3 Pro. Официальные рендеры этого устройства и некоторые ключевые характеристики уже появились в сети, об этом сообщает издание Gizmoсhina.

источник изображения: GizmochinaВизуально просочившееся изображение показывает, что смартфон не имеет сходства ни с одним другим телефоном из серии T3. Скорее дизайн задней панели напоминает iQOO 12, смартфон от суббренда Vivo. Он имеет модуль камеры состоящий из трех объективов камеры и светодиодной кольцевой подсветки. По слухам, Vivo T3 Pro будет работать на чипсете SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

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источник изображения: GizmochinaОдним из преимуществ смартфона T3 Pro является его длительное время автономной работы. Сообщается, что он оснащен большой батареей емкостью 5500 мАч, которая способна обеспечить работу устройства в течение целого дня или даже больше, в зависимости от интенсивности использования. Примечательно, что, несмотря на такую емкость, смартфон имеет довольно тонкий корпус - всего 7,49 мм. Дисплей пока не подтвержден, но, возможно, это будет AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц. Камера, скорее всего, будет оснащена основным сенсором на 50 МП производства компании Sony. Цена на Vivo T2 Pro составляет 23 999 индийских рупий (примерно 25 707 рублей). Ожидается, что цена на T3 Pro будет примерно такой же. Компания Vivo пока не объявила официальную дату выпуска смартфона, но, согласно отчетам, телефон может появиться в Индии в сентябре 2024 года.