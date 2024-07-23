iQOO 13 может стать значительным обновлением по сравнению с iQOO 12

Компания iQOO работает над флагманским смартфоном iQOO 13 для китайского рынка. Информатор Digital Chat Station опубликовал сообщение в Weibo, в котором поделился некоторой информацией о дизайне и ключевых характеристиках iQOO 13, пишет Gizmochina .

источник изображения: GizmochinaСогласно новой утечке, BOE поставит плоский OLED-дисплей с разрешением 2K для iQOO 13. Еще неизвестно, будут ли какие-либо изменения в размере экрана, поскольку предшественник имел 6,78-дюймовый плоский OLED-дисплей. iQOO 13 будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 4 и аккумулятором емкостью около 6000 мАч. Также источник добавил, что у смартфона не будет поддержки беспроводной зарядки. В предыдущем сообщении Weibo тот же источник заявил, что устройство получит быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт.

реклама

источник изображения: GizmochinaПо сравнению с iQOO 12 дизайн останется практически неизменным. iQOO 13 будет включать в себя 50-мегапиксельную тройную камеру, которая работает в паре с 3-кратным перископическим телеобъективом. В других сообщениях утверждалось, что iQOO 13 будет иметь металлическую рамку и стеклянную заднюю панель. Также ожидается, что он получит степень защиты от пыли и воды IP68 или IP69.