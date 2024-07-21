Монитор оснащен IPS-панелью, обеспечивающей четкий текст и яркие цвета, а также имеет широкий угол обзора в 178 градусов.

источник изображения: GizmochinaКомпания HP представила новый недорогой монитор Pavilion Vision Pro, предназначенный для работы в офисе и развлечений, пишет Gizmochina. Этот 23,8-дюймовый монитор имеет разрешение 1080p и плавную частоту обновления 100 Гц.

источник изображения: GizmochinaPavilion Vision Pro оснащен IPS-панелью с разрешением Full HD (1920 x 1080), обеспечивающей четкий текст и яркие цвета. Монитор имеет яркость 250 нит, что неплохо для использования в помещении, но может быть не идеальным для ярко освещенных помещений. Он также имеет широкий угол обзора в 178°.

реклама

источник изображения: GizmochinaМонитор обеспечивает охват цветового пространства sRGB 99%, создавая яркие и точные цвета для повседневных задач, таких как редактирование фотографий и работа над дизайном. В то время как для профессиональных творческих приложений может потребоваться более широкая цветовая гамма, 99% sRGB более чем достаточно для большинства пользователей.

источник изображения: GizmochinaМонитор может похвастаться элегантным дизайном с тонким корпусом толщиной 7,5 мм и тонкими рамками, которые способствуют соотношению экрана к корпусу 90%. Этот минималистичный дизайн максимально увеличивает пространство экрана для захватывающего просмотра. Подставка для монитора позволяет регулировать угол наклона от -5° до +20° для оптимального комфорта просмотра. Кроме того, монитор поддерживает настенное крепление VESA 70x70 мм, что обеспечивает пользователям большую гибкость при настройке рабочего места.

источник изображения: GizmochinaPavilion Vision Pro оснащен одним портом DisplayPort (DP), одним портом HDMI и разъем для наушников 3,5 мм. Это позволяет пользователям легко подключаться к настольным компьютерам, ноутбукам, игровым консолям и другим устройствам. В мониторе используются упаковочные материалы, пригодные для вторичной переработки, и он сертифицирован Energy Star, что делает его экологически чистым устройством, и все это по доступной цене всего в 449 юаней (примерно 5 403 рубля).



