Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Компания HP выпустила бюджетный монитор Pavilion Vision Pro с диагональю 23,8 дюйма
Монитор оснащен IPS-панелью, обеспечивающей четкий текст и яркие цвета, а также имеет широкий угол обзора в 178 градусов.

источник изображения: GizmochinaКомпания HP представила новый недорогой монитор Pavilion Vision Pro, предназначенный для работы в офисе и развлечений, пишет Gizmochina. Этот 23,8-дюймовый монитор имеет разрешение 1080p и плавную частоту обновления 100 Гц.

источник изображения: GizmochinaPavilion Vision Pro оснащен IPS-панелью с разрешением Full HD (1920 x 1080), обеспечивающей четкий текст и яркие цвета. Монитор имеет яркость 250 нит, что неплохо для использования в помещении, но может быть не идеальным для ярко освещенных помещений. Он также имеет широкий угол обзора в 178°.

реклама

источник изображения: GizmochinaМонитор обеспечивает охват цветового пространства sRGB 99%, создавая яркие и точные цвета для повседневных задач, таких как редактирование фотографий и работа над дизайном. В то время как для профессиональных творческих приложений может потребоваться более широкая цветовая гамма, 99% sRGB более чем достаточно для большинства пользователей.

источник изображения: GizmochinaМонитор может похвастаться элегантным дизайном с тонким корпусом толщиной 7,5 мм и тонкими рамками, которые способствуют соотношению экрана к корпусу 90%. Этот минималистичный дизайн максимально увеличивает пространство экрана для захватывающего просмотра. Подставка для монитора позволяет регулировать угол наклона от -5° до +20° для оптимального комфорта просмотра. Кроме того, монитор поддерживает настенное крепление VESA 70x70 мм, что обеспечивает пользователям большую гибкость при настройке рабочего места. 

источник изображения: GizmochinaPavilion Vision Pro оснащен одним портом DisplayPort (DP), одним портом HDMI и разъем для наушников 3,5 мм. Это позволяет пользователям легко подключаться к настольным компьютерам, ноутбукам, игровым консолям и другим устройствам. В мониторе используются упаковочные материалы, пригодные для вторичной переработки, и он сертифицирован Energy Star, что делает его экологически чистым устройством, и все это по доступной цене всего в 449 юаней (примерно 5 403 рубля).  


#hp pavilion vision pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
20
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
5
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
2
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
Смартфоны Samsung Galaxy получат спутниковую связь в Android 15 и One UI 7
+
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
2
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Дания и Бельгия заинтересовались франко-итальянской системой ПРО SAMP/T NG
+
NVIDIA CUDA теперь может напрямую работать на графических процессорах AMD
2
В России запущено первое предприятие по производству ткани из переработанного сырья
+
В Рязанской области будет построен завод по производству напитков за 500 млн рублей
+
GeForce GTX 1650 смогла запустить ААА-игровые новинки 2024 года с высоким FPS
3
Видеокарты AMD Radeon RX 6000 и 7000 теперь поддерживают Twitch Enhanced Broadcasting
1
Новозеландская компания испытывает суборбитальный беспилотник Mk-II Aurora на скорости 3 Маха
1
Проблемы с процессорами Intel нового поколения добрались и до ноутбуков
2
Компания Cellebrite не может разблокировать ни один iPhone, работающий под управлением iOS 17.4
1
Kia Sorento 2025 не подорожают
+
Суперкар Xiaomi SU7 Ultra разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем Bugatti Chiron и Tesla Model S Plaid
+
Marvel Studios за неделю до премьеры выпустила финальный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»
+
Сотрудник Bethesda публиковал на Pinterest изображения, намекающие на сеттинг The Elder Scrolls VI
1

Популярные статьи

GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
96
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
70
Windows XP в 2024 году - Часть 2
10
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
58
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
15
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
178
АТ: США не способны вести войну за Тайвань - у них просто не хватит ракет, чтобы противостоять Китаю
+
О том как Google и Microsoft помогают Китаю обходить запрет США на передовые чипы NVIDIA
1

Сейчас обсуждают

Герман Алексеев
00:47
Некоторые, увы, не могут понять значение этих простых слов)))
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
Вячеслав Эрин
00:46
забей в ютубе 3060 vs 6700xt rt и посмотри у нормальных обзорщиков, как там 6700 уделывает в РТ... эти тестинг геймс п*болы, продажные черти. у них всегда красные побеждают.
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Константин Бородаенко
00:46
Это они дыру нашли в ios 17+ и выкинули инфу в инет под видом инсайдерской информации, что бы пипл обновился до ios 17+ ;)
Компания Cellebrite не может разблокировать ни один iPhone, работающий под управлением iOS 17.4
Дмитрий Белоусов
00:40
У меня была 3060 ti на gddr6x. Дум этернал не играбелен на фулл ультра в qhd. Не знаю как в fhd. Но когда врубаешь rtx не играбельно. На 3060 летало
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
Дмитрий Белоусов
00:37
Ты походу не знаешь как это работает. Для примера у меня было 32 гига озу на Самсунг би дай. Частота 3600 итоговая задерка к 9700к 38.5 нс. Это ничего себе результат. У меня тайминги все были настроен...
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
Hivi77
00:30
Миша, шо ты несëшь? У деда нет времени на раскачку, только с 14 года было уничтожено десятки предприятий только в южном Тушино в столице.
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
zik3ak
00:30
Неужели, дело нестабильности 13 и 14 поколения - это E ядра...
Intel представила новые процессоры 14-го поколения без эффективных ядер
Сергей Горбунов
00:29
D16;17;18 пусть выпустят. В мой корпус влезет...
TDP воздушного суперкулера Noctua NH-D15 G2 превысило 322 Вт
Mallory
00:26
На такое ископаемое скорее всего надо где-то искать SSD с интерфейсом PATA, а он не сильно поможет делу.
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
LifeX
00:22
Все намного проще - брак надо куда-то девать. Не выбрасывать же
Intel представила новые процессоры 14-го поколения без эффективных ядер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем