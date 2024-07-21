пишет Gizmochina. Этот 23,8-дюймовый монитор имеет разрешение 1080p и плавную частоту обновления 100 Гц.Компания HP представила новый недорогой монитор Pavilion Vision Pro, предназначенный для работы в офисе и развлечений,
Pavilion Vision Pro оснащен IPS-панелью с разрешением Full HD (1920 x 1080), обеспечивающей четкий текст и яркие цвета. Монитор имеет яркость 250 нит, что неплохо для использования в помещении, но может быть не идеальным для ярко освещенных помещений. Он также имеет широкий угол обзора в 178°.
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Монитор обеспечивает охват цветового пространства sRGB 99%, создавая яркие и точные цвета для повседневных задач, таких как редактирование фотографий и работа над дизайном. В то время как для профессиональных творческих приложений может потребоваться более широкая цветовая гамма, 99% sRGB более чем достаточно для большинства пользователей.
Монитор может похвастаться элегантным дизайном с тонким корпусом толщиной 7,5 мм и тонкими рамками, которые способствуют соотношению экрана к корпусу 90%. Этот минималистичный дизайн максимально увеличивает пространство экрана для захватывающего просмотра. Подставка для монитора позволяет регулировать угол наклона от -5° до +20° для оптимального комфорта просмотра. Кроме того, монитор поддерживает настенное крепление VESA 70x70 мм, что обеспечивает пользователям большую гибкость при настройке рабочего места.
Pavilion Vision Pro оснащен одним портом DisplayPort (DP), одним портом HDMI и разъем для наушников 3,5 мм. Это позволяет пользователям легко подключаться к настольным компьютерам, ноутбукам, игровым консолям и другим устройствам. В мониторе используются упаковочные материалы, пригодные для вторичной переработки, и он сертифицирован Energy Star, что делает его экологически чистым устройством, и все это по доступной цене всего в 449 юаней (примерно 5 403 рубля).