Он оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и тройной камерой. Работает на Snapdragon 7s Gen 2, имеет аккумулятор 4600 мАч и поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Стоимость - €499.

После шквала утечек и слухов HMD наконец-то представила смартфон Skyline, сообщает Gizmochina. Как и ожидалось, дизайн устройства черпает вдохновение из Nokia Lumia.

источник изображения:Gizmochina

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Как упоминалось ранее, дизайн Skyline черпает вдохновение от Nokia, который характеризуется закругленными сторонами и квадратными углами. Спереди он оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Экран имеет вырез, в котором находится 50-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

источник изображения:GizmochinaSkyline работает на чипсете Snapdragon 7s Gen 2 в паре с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Варианты хранения варьируются от 128 ГБ до 256 ГБ, а слот для карт microSD можно расширить до дополнительных 512 ГБ. Телефон имеет тройную камеру на задней панели, состоящую из 108-мегапиксельного основного датчика, 13-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельного телеобъектива с 4-кратным зумом. Также смартфон оснащен технологией AI Capture Fusion, которая обеспечивает максимальную детализацию фотографий. Питает смартфон аккумулятор 4600 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт и беспроводную зарядку Qi2 мощностью 15 Вт. Телефон работает под управлением Android 14 из коробки и обещает получить два крупных обновления ОС и три года обновлений безопасности.

источник изображения:GizmochinaОтличительной чертой HMD Skyline является его ремонтопригодность. HMD утверждает, что устройство может быть отремонтировано менее чем за десять минут благодаря конструкции «Gen 2 repairability». Пользователи сами могут легко заменить такие компоненты, как экран, аккумулятор и порт зарядки, используя стандартные комплекты iFixit. Запасные части будут доступны непосредственно в HMD. Стоимость HMD Skyline составляет €499 (около 48 000 рублей)



