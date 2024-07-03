Эван Бласс раскрыл дизайн Galaxy Z Flip 6, схожий с предыдущей моделью, но с обновленными внутренними компонентами. Смартфон получит 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X, разрешение FHD+, частоту обновления 120 Гц, 50Мп основную и 12Мп сверхширокоугольную камеры, фронтальную камеру 32Мп. Оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ ОЗУ, накопителем UFS 4.0 на 256/512 ГБ и аккумулятором 4000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.

Информатор Эван Бласс раскрыл подробные изображения Galaxy Z Flip 6. Как видите, дизайн очень похож на предшественника. Кольцо вокруг модулей задней камеры на Flip 6 выглядит толще, а границы дисплея имеют одинаковую толщину.

Galaxy Z Flip 6 внешне очень похож на предшественника, но внутренние компоненты предлагают некоторые обновления. Новость пришла от источника Ишана Агарвала, который утверждает, что Z Flip 6 будет оснащен 6,7-дюймовым экраном, как и предшественник. Это может быть та же панель Dynamic AMOLED 2X. Не говоря уже о том, что он предложит разрешение FHD+ (1080 x 2640) с частотой обновления 120 Гц.

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источник изображения: gizmochinaГоворя о камерах, на задней панели будет находится 50-мегапиксельная основная камера с апертурой F1.8 и 12-мегапиксельная сверхширокоугольную камера с диафрагмой F2.2. Фронтальная камера может быть увеличена с 10 до 32 Мп на этот раз для более детализированных снимков.

источник изображения: gizmochinaCмартфон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 3, таком же, как и в Galaxy S24 Ultra. Чипсет будет работать в паре с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.0 на 256 ГБ или 512 ГБ. Телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью, 25 Вт.