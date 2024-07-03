Устройство оснащено 6,67-дюймовым OLED-дисплеем, 50Мп основной и 2Мп фронтальной камерами, процессором Snapdragon 6s Gen 3, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Старт продаж - 10 июля.

Motorola привезла в Индию новый смартфон среднего класса Moto G85, который дебютировал в Европе на прошлой неделе как Moto S50 Neo, сообщает Gizmochina.

источник изображения: gizmochina

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На своем официальном сайте компания поделилась тизерами предстоящего устройства, который демонстрирует дату его запуска 10 июля. Постеры подтвердили, что смартфон идентичен европейской версии Moto G85. Большой 6,67-дюймовый изогнутый OLED-дисплей на передней панели предлагает разрешение FHD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковую яркость до 1600 нит.

источник изображения: gizmochinaНе отставая от большинства смартфонов в этом ценовом сегменте, задняя панель оснащена 50-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Для селфи и видеозвонков на передней панели установлена 2-мегапиксельная камера. Moto G85 оснащен новым SoC Snapdragon 6s Gen 3, которая работает в паре с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Motorola обещает два года обновлений Android и три года обновлений безопасности.

На выбор предлагается три цветовых варианта: Cobalt Blue, Urban Grey и Olive Green. Устройство питается от аккумулятора емкостью 5 000 мАч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт. Moto G85 поступит в продажу 10 июля в Индии.