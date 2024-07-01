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Аскар_Техник
Sambada представила новые видеокарты Intel ARC
Компания Sambada вступила в партнерство с HKC три новые видеокарты Arc А770, Arc А750 и Arc А380 с новым дизайном и ценами $306, $250 и $134 соответственно.

источник изображения: videocardzHKC - компания, которая поставляет экраны для смартфонов, ноутбуков и мониторов. Недавно компания объявила о партнерстве с компанией Sambada, которая представляет три новые видеокарты: Arc А770, Arc А750 и Arc А380, каждая видеокарта имеет новый дизайн, пишет videocardz. 

 источник изображения: videocardzК слову сказать, графические процессоры Sambada Arc не являются совершенно новыми. В то время как цвета и кронштейны ввода-вывода являются новыми, дизайн и сам кулер, основаны на дизайне Sparkle. Серия «Obsidian» с черным кулером с золотыми акцентами основана на сериях TITAN и ORC от Sparkle.  

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 источник изображения: videocardzПомимо кронштейна с логотипом HKC и новой цветовой гаммы, есть и третье заметное изменение. В отличие от графических процессоров Sparkle Arc, которые имеют синюю печатную плату, эти карты используют традиционную черную печатную плату. Sambada не подтверждает тактовую частоту своих карт, но предположительно, они идентичны тактовым частотам серии Sparkle.  источник изображения: videocardzТри новые карты поступили в продажу, а их поставки начнутся через две недели. В официальном магазине действует акция, которая снижает конечную цену от 170 до 520 юаней ($23 и $71 соответственно), с учетом этой скидки стоимость Sambada Arcс А770 достигает 1979 юаней($272), а за Sambada Arc A750 просят 1529 юаней ($210), Sambada Arc A380 стоит 829 юаней ($114).

#intel arc
Источник: videocardz.com
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