пишет mysmartprice. Предстоящее устройство было замечено популярной базе данных Geekbench. Смартфон придет на смену Note 50, который был запущен в производство в начале этого года.Компания Realme расширяет свою линейку смартфонов Note совершенно новым Realme Note 60,
Устройство появилось с RMX3933 номером модели. Смартфон получил 432 балла в одноядерном тесте и 1341 в многоядерном тесте. В листинге также указано, что устройство будет получать питание от чипсета Unisoc T612 с максимальной тактовой частотой процессора 1,82 ГГц с графическим процессором Mali-G57. Также, устройство будет работать на ОС на базе Android 14 из коробки и будет иметь 6 ГБ оперативной памяти. К слову сказать, что это не первое появление грядущего устройства от Realme. Он уже появился на нескольких сайтах сертификации, таких как NBTC, SIRIM и TUV.
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Согласно сертификации TUV, емкость аккумулятора смартфона составит 5000 мАч с номинальной емкостью в 4880 мАч. Кроме того, устройство получило сертификацию BIS, хотя технические характеристики устройства не были раскрыты.
Ранее Realme заявляла, что не будет запускать свою линейку смартфонов Note в Индии, поэтому вероятность того, что грядущий Note 60 будет выпущен в Индии, минимальна.