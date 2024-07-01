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Аскар_Техник
На Geekbench обнаружен новый смартфон Realme Note 60
Realme готовит к выпуску новый смартфон Note 60, который был замечен в базе данных Geekbench. Устройство получит процессор Unisoc T612, 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 5000 мАч. Однако его выход в Индии маловероятен.

 источник изображения: mysmartpriceКомпания Realme расширяет свою линейку смартфонов Note совершенно новым Realme Note 60, пишет mysmartprice. Предстоящее устройство было замечено популярной базе данных Geekbench. Смартфон придет на смену Note 50, который был запущен в производство в начале этого года.  

источник изображения: mysmartpriceУстройство появилось с RMX3933 номером модели. Смартфон получил 432 балла в одноядерном тесте и 1341 в многоядерном тесте. В листинге также указано, что устройство будет получать питание от чипсета Unisoc T612 с максимальной тактовой частотой процессора 1,82 ГГц с графическим процессором Mali-G57. Также, устройство будет работать на ОС на базе Android 14 из коробки и будет иметь 6 ГБ оперативной памяти. К слову сказать, что это не первое появление грядущего устройства от Realme. Он уже появился на нескольких сайтах сертификации, таких как NBTC, SIRIM и TUV.

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Согласно сертификации TUV, емкость аккумулятора смартфона составит 5000 мАч с номинальной емкостью в 4880 мАч. Кроме того, устройство получило сертификацию BIS, хотя технические характеристики устройства не были раскрыты.

Ранее Realme заявляла, что не будет запускать свою линейку смартфонов Note в Индии, поэтому вероятность того, что грядущий Note 60 будет выпущен в Индии, минимальна.

#realme
Источник: mysmartprice.com
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