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Аскар_Техник
Samsung Galaxy S24 FE стал доступен в официальных рендерах
Samsung разрабатывает Galaxy S24 FE с дизайном, похожим на S24 и S24+, с плоским экраном и тремя камерами. Устройство имеет черно-зеленые цвета, алюминиевую раму и кнопки на правой стороне. Есть предположения о характеристиках камеры и батареи.

Компания Samsung работает над своим следующим доступным флагманским телефоном Galaxy S24 FE, и благодаря источнику OnLeaks через Giznext, мы можем взглянуть на это устройство, пишет gizmochina.

Дизайн устройства очень похож Galaxy Ѕ24 и Galaxy S24+. Рендеры показывают телефон в черно-зеленых цветовых вариантах с плоским дизайном и тремя выпуклыми камерами на задней панели. Вероятнее всего, рама изготовлена из алюминия. На правой стороне средней рамки находятся спаренные клавиши регулировки громкости и кнопка питания, а в нижней части лоток для ЅІM-карты, порт USB-C, решетка основного динамика и микрофон. Рамки переднего дисплея кажутся тонкими, хотя и не однородными, с чуть более толстым подбородком. По слухам диагональ дисплея будет достигать 6,65 дюйма и, как ожидается, будет представлять собой АMOLED-дисплей.

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К слову сказать, Смартфон будет использовать чип Exynos 2400, который набрал 2047 баллов в одноядерных и 6289 баллов в многоядерных тестах на Geekbench. Операционная система будет OneUI 6.1 на базе Android 14, в который будут встроены функции искусственного интеллекта. Ходят слухи, что S24 FE сохранит камеру Galaxy S24 и S23FЕ, с 50-мегапиксельной основной камерой, 10- мегапиксельным телеобъективом и 12-мегапиксельным сверх широкоугольным объективом. Питает устройство аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 15 вт. Ожидается, что время автономной работы и характеристики зарядки также останутся прежними: аккумулятор емкостью 4500 мАч, быстрая зарядка мощностью 25 Вт и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт. 

#galaxy s24 fe #sumsung
Источник: gizmochina.com
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Galaxy S24 FE протестировали на платформе Geekbench
В сети появились рендеры и видео 360° будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 FE
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