Компания ASUS представила флагманский блок питания ROG Thor 1600W Titanium III, который соответствует новейшим стандартам. Thor III поставляется со встроенной поддержкой разъема12VHWPR, в отличие от своего предшественника, который поддерживал разъем питания 12VHWPR только через адаптеры, пишет videocardz.
Этот блок питания ориентирован под высокопроизводительные системы. Thor III имеет технологию GaN MOSFET, которая обеспечивает повышенную энергоэффективность и более оптимизированную внутреннюю конструкцию. ASUS заостряет внимание на запатентованном интеллектуальном стабилизаторе напряжения, который обеспечивает стабильную подачу питания на видеокарту, тем самым повышая общую производительность.
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Важной особенностью ROG Thor 1600W Titanium III являются два разъема питания 12V-2х6 для графических процессоров, потенциально поддерживающих до трех карт RTX 4090, если третья карта использует 8- контактные адаптеры. Еще интересной особенностью ROG Thor 1600W Titanium III является встроенная OLED-панель, которая отображает энергопотребление в режиме реального времени. Это полезно для быстрого мониторинга энергопотребления системы, особенно во время игр и при использовании нескольких графических процессоров. Также у блока питания есть режим Turbo, с помощью которого можно подавать максимальное питание для разогнанных систем.
На данный момент дата выхода ROG Thor 1600W Titanium III и информация о ценах не были объявлены.