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Аскар_Техник
ASUS представила флагманский блок питания ROG Thor 1600W Titanium III
ASUS представляет блок питания ROG Thor 1600W Titanium III с GaN MOSFET, с поддержкой 12VHWPR, двумя разъемами 12V-2х6 для GPU, встроенной OLED-панелью и режимом Turbo. Дата выхода и цены пока неизвестны.

Компания ASUS представила флагманский блок питания ROG Thor 1600W Titanium III, который соответствует новейшим стандартам. Thor III поставляется со встроенной поддержкой разъема12VHWPR, в отличие от своего предшественника, который поддерживал разъем питания 12VHWPR только через адаптеры, пишет videocardz.

источник изображения: videocardzЭтот блок питания ориентирован под высокопроизводительные системы. Thor III имеет технологию GaN MOSFET, которая обеспечивает повышенную энергоэффективность и более оптимизированную внутреннюю конструкцию. ASUS заостряет внимание на запатентованном интеллектуальном стабилизаторе напряжения, который обеспечивает стабильную подачу питания на видеокарту, тем самым повышая общую производительность.

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 источник изображения: videocardzВажной особенностью ROG Thor 1600W Titanium III являются два разъема питания 12V-2х6 для графических процессоров, потенциально поддерживающих до трех карт RTX 4090, если третья карта использует 8- контактные адаптеры. Еще интересной особенностью ROG Thor 1600W Titanium III является встроенная OLED-панель, которая отображает энергопотребление в режиме реального времени. Это полезно для быстрого мониторинга энергопотребления системы, особенно во время игр и при использовании нескольких графических процессоров. Также у блока питания есть режим Turbo, с помощью которого можно подавать максимальное питание для разогнанных систем.

На данный момент дата выхода ROG Thor 1600W Titanium III и информация о ценах не были объявлены.

#asus
Источник: videocardz.com
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