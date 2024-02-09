В 2024 году Volkswagen обошла BYD и стала лидером на автомобильном рынке Китая.

В начале 2024 года на китайском авторынке произошли значительные изменения. Как сообщает издание CarNewsChina, китайская автомобильная ассоциация объявила о смене лидера среди автопроизводителей. Им стала немецкая компания Volkswagen. До этого, на протяжении одиннадцати месяцев, лидером была китайская компания BYD. Однако Volkswagen сумела опередить своего конкурента, реализовав 209 500 автомобилей за январь месяц, что составляет 10.29% от общей доли рынка. Продажи BYD составили 191 100 единиц, заняв второе место. Самыми продаваемыми моделями в Китае стали Changan CS75 Plus, Volkswagen Lavida и BYD Song Plus. Важно отметить, что Volkswagen удалось достичь таких результатов благодаря своему широкому ассортименту автомобилей, включая бюджетные модели, такие как Lavida.Таким образом, Volkswagen стала лидером китайского авторынка, оставив позади BYD и Toyota. Этот результат подчеркивает значимость Volkswagen на мировом рынке и их способность адаптироваться к требованиям различных рынков, предлагая конкурентоспособные модели и решения.





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