Российский флот продолжает наращивать свои возможности. На вооружении ВМФ России поступила атомная подлодка К-329 "Белгород", которая выделяется не только своими размерами, но и уникальными функциями. Эта подводная лодка по размерам уступает только знаменитым советским "Тайфунам" и превосходит крупнейшие американские субмарины класса "Огайо". "Белгород" оборудован ядерной силовой установкой и несет ядерное оружие.

Подлодка способна выполнять сразу две ключевые задачи. Во-первых, она входит в состав российской системы ядерного сдерживания, вооруженная шестью стратегическими торпедами "Посейдон" с ядерными боеголовками. Эти торпеды, по оценкам экспертов, обладают практически неограниченной дальностью и высокой скоростью благодаря ядерному двигателю и могут поражать как авианосные группы, так и прибрежные города.

Во-вторых, "Белгород" может выступать в роли "материнской" субмарины для мини-подлодок, способных выполнять глубоководные операции, в том числе проводить установку мин и работать с подводными коммуникациями. Ранее сообщалось, что после ввода в строй подлодка будет базироваться на Тихоокеанском флоте, однако она способна выполнять миссии в любой точке Мирового океана.

Таким образом, К-329 "Белгород" становится одним из ключевых элементов современной подводной стратегии России, совмещая функции стратегического ядерного сдерживания и проведения секретных операций на больших глубинах.