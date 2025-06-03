МЧС России планирует обновить парк самолетов-амфибий Бе-200ЧС, оснастив их современными российскими турбовентиляторными двигателями ПД-8.

Бе-200С

Эта замена станет важным этапом в развитии пожарной авиации и позволит снизить зависимость от иностранных комплектующих.

В настоящее время в самолетном парке МЧС находится 10 самолетов Бе-200ЧС с двигателями Д-436ТП, однако из-за политических и экономических факторов их дальнейшая эксплуатация и производство оказались под угрозой. Появление отечественных двигателей ПД-8, которые проходят сертификационные испытания в Комсомольске-на-Амуре, позволит не только возобновить производство, но и расширить экспортные возможности самолёта.

Двигатели ПД-8 — это современная силовая установка, разработанная на базе технологий двигателя ПД-14, применяемого на пассажирском самолете «Суперджет-100». Они отличаются повышенной надежностью, экономичностью и адаптированы к эксплуатации в сложных климатических условиях, что особенно важно для пожарных самолетов, работающих в экстремальных ситуациях.

Самолет Бе-200СЗ

Новые двигатели обеспечат улучшенные летные характеристики и снизят эксплуатационные расходы.

Переход на ПД-8 также позволит увеличить численность парка до 16 самолётов, что значительно усилит возможности МЧС. Кроме того, модернизация создаст новые рабочие места и укрепит технологический суверенитет отечественной авиационной промышленности.