KRAMPUS — мобильная беспилотная платформа оснащенная двумя реактивными огнеметами RPV-16. Главная задача комплекса — противодействие легкой бронетехнике и поддержки подразделений на поле боя.

KRAMPUS построен на низком гусеничном шасси и приводится в движение двумя электромоторами. Благодаря компактным размерам робот легко транспортируется в пикапе или фургоне, а его проходимость позволяет преодолевать сложные участки местности: леса, пески, болота и крутые склоны.

Конструкция KRAMPUS рассчитана на эксплуатацию в самых суровых погодных условиях — он способен работать при сильном морозе, жаре, дожде и снегопаде. Аккумуляторная батарея обеспечивает несколько часов автономной работы, что позволяет использовать платформу для длительных операций. Основное вооружение робота — два реактивных огнемета RPV-16, предназначенных для поражения укрепленных позиций, окопов и блиндажей противника. Наведение и управление огнём осуществляются дистанционно: оператор получает изображение с видеокамер, установленных на платформе, и может точно наводить оружие на цель.

KRAMPUS отличается низким профилем и отсутствием громких двигателей, что делает его малозаметным на поле боя. В режиме ожидания платформа может находиться в непосредственной близости от передовой, не выдавая своего местоположения. Платформа KRAMPUS выполнена по модульному принципу, что позволяет быстро переоборудовать её под различные задачи — от разведки до доставки боеприпасов.