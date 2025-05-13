Обновленная система стала легче, компактнее и мощнее предыдущей модели, при этом объединив все элементы в одном переносном блоке для упрощения развертывания на поле боя.

Система борьбы с дронами Titan 4 от AeroVironment

Titan 4 предназначена для обнаружения, отслеживания и подавления дронов с помощью радиочастотных технологий. В отличие от предыдущей двухблочной версии, новая система полностью интегрирована в один мобильный модуль, что позволило снизить вес на 17% и уменьшить занимаемый объем на 73%. Установка оборудования занимает менее пяти минут, а система может использоваться как стационарно, так и в мобильных операциях.

Одним из ключевых технических улучшений стало увеличение выходной мощности до 540 Вт в шести радиочастотных диапазонах, что в 2,5 раза превышает показатели Titan 3. Это позволяет создавать эффективное «радиочастотное куполообразное» покрытие вокруг боевых подразделений или объектов инфраструктуры, блокируя сигналы управления и навигации у беспилотников.

Новая система оснащена модулем Titan-SV, который использует алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения для пассивного обнаружения и точного сопровождения целей на значительных расстояниях. Благодаря этому комплекс способен реагировать не только на одиночные дроны, но и на координированные атаки роев, применяя адаптивные и масштабируемые меры противодействия.