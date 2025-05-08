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Apelsinoff
Компания Raytheon успешно испытала новый воздушно-охлаждаемый радар PhantomStrike
Американская компания Raytheon завершила первый летный тест своего нового радара PhantomStrike, установленного на испытательном самолёте Multi-Program Testbed в Онтарио, Калифорния.

Во время испытания система продемонстрировала способность одновременно обнаруживать и сопровождать несколько воздушных целей, а также создавать детализированные карты местности.

PhantomStrike - первый в мире полностью воздушно-охлаждаемый радар с активной фазированной антенной решеткой (AESA), работающий на полупроводниках из нитрида галлия (GaN). Эта технология обеспечивает высокую мощность и энергоэффективность при минимальном тепловыделении, что значительно упрощает внедрение радара на различные платформы за счёт отказа от громоздких жидкостных систем охлаждения.

Комплекс примерно вдвое легче стандартных AESA-радаров и имеет вес менее 150 фунтов (около 68 кг) и компактные размеры.

PhantomStrike обладает полным набором функций управления огнем: дальним обнаружением воздушных угроз, высокоточным картографированием и одновременным сопровождением множества целей. 

Внедрение цифрового процессора CHIRP обеспечивает молниеносное переключение между режимами «воздух-воздух», «воздух-земля» и навигации без потери эффективности.

Радар может эксплуатироваться на различных платформах - от лёгких штурмовиков и беспилотников до вертолетов и наземных постов наблюдения. Открытая архитектура системы позволяет быстро обновлять программное обеспечение и аппаратные модули, что гарантирует долгосрочную адаптивность и удобство в эксплуатации.

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#сша #ввс сша #raytheon #радар #phantomstrike
Источник: armyrecognition.com
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