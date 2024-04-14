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Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия
Два списанных корабля ВМФ Великобритании, переданных ВМС Украины, станут частыми гостями у южного побережья Британии, они будут действовать из своего нового временного пристанища на военно-морской базе в Портсмуте.

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                  Украинские военные корабли начнут действовать из базы в Портсмуте, Англия

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Экс-минные охотники класса Sandown, ранее известные как HMS Shoreham и HMS Grimsby, после передачи их на Украину переименованные в "Черкассы" и "Чернигов", находились с момента передачи у берегов Шотландии и теперь, после двухдневного плавания, достигли Портсмута.

Портсмут станет для них временной базой, в ожидании совместных учений с королевским флотом и ВМС США в приграничных водах, что поможет Украине освоить совместные действия с военно-морскими силами НАТО. Украинские моряки успешно прошли обучение у инструкторов ВМС Великобритании по стандартам эксплуатации и флотской подготовке за последние 18 месяцев, что гарантирует безопасное управление новыми судами.

Предполагается, что по завершении конфликта, "Черкассы" и "Чернигов", будут действовать в Черном море, разминируя важные морские пути.

Командующий военно-морской базой, Джон Войс, отметил: "Мы не делали шумихи вокруг прибытия кораблей, но теперь они здесь и будут встречены с радушием как на базе, так и в Портсмуте".

Пол Питчер, руководитель надводной флотилии ВМС Великобритании, добавил: «На территории Черного моря, в размере около 800 квадратных километров, находится множество минных полей, а экономика Украины сильно зависит от экспорта зерна через это море. Критически важно обеспечить безопасность транспортировки. Эти корабли будут играть ключевую роль в обеспечении безопасности морских маршрутов для украинской экономики, способствуя стабильности и восстановлению страны.

Украинские моряки, находящиеся на борту новых судов, рады выходу в море и готовы к совместным учениям с британскими и американскими коллегами. Это сотрудничество не только укрепит безопасность региона, но и позволит украинским морякам приобрести ценный опыт и знания от опытных партнеров.

Создание партнерства между украинскими и британскими военно-морскими силами является важным шагом к обеспечению безопасности и стабильности в Черном море. Украинские корабли, базирующиеся в Портсмуте, станут символом решимости и готовности защищать свои интересы и суверенитет, способствуя мирному сосуществованию и развитию региона.

Это совместное усилие позволит укрепить международное сотрудничество и поддержать морскую безопасность не только в Черном море, но и во всем мире. Украинские боевые корабли в Портсмуте готовы к выполнению своих обязанностей и защите своей страны, демонстрируя готовность к сотрудничеству и участию в обеспечении мирового порядка и безопасности».

#украина #вмс украины #hms grimsby #hms shoreham #тральщики украины
Источник: ukdefencejournal.org.uk
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