Чешские оборонные компании зафиксировали огромную прибыль на фоне растущей напряженности в Европе

Система наблюдения VERA-NG

Несколько производителей оружия в Чехии сообщили о рекордных доходах, при этом следует учесть, что их лучшими клиентами являются Украина и союзники по НАТО. Отчетные доходы за прошлый год показали, что у нескольких чешских производителей оружия стало полно денег из-за роста напряженности во всем мире и, в частности, продолжающемся конфликте на Украине.

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Чешская группа по производству огнестрельного оружия Colt CZ, выпускающая нескольких брендов огнестрельного оружия, сообщила о выручке почти в 15 миллиардов чешских крон (€590 миллионов) в прошлом году. Рост продаж и значительное увеличение прибыли также подтвердил крупнейший европейский производитель боеприпасов чешская группа (CSG) и оборонно-промышленная компания Omnipol.

Omnipol Group производитель радаров VERA, радиостанций RF40, самолетов Let L-410 Turbolet и Aero L-39NG, сообщила в СМИ, что компания «значительно увеличила свои доходы и прибыль в 2023 году, отчасти благодаря увеличению поддержки от отечественной и зарубежной оборонной промышленности и получения выгодных и больших заказов от Украины и стран НАТО».

Андрей Чиртек, представитель группы CSG - крупнейшей оборонно-промышленной компании Чехии, сообщил о росте доходов и увеличении прибыли в прошлом году, в основном за счет поставленных в страны НАТО и Украину, крупнокалиберных боеприпасов и наземной военной техники.

Оружейная группа STV, специализирующаяся на крупнокалиберных боеприпасах, увеличила объемы производства в десять раз за последние два года. Большинство клиентов находятся на Украине, но компания также получает заказы и из Европы, США и Чехии. В прошлом году их доход составил более €250 миллионов, а ожидаемая сумма на текущий год составляет €404 миллиона. Компания Zeveta Bojkovice, известная своими ручными гранатами, также отметила увеличение продаж на 30% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Экспорту чешского оружия и их деятельности по увеличению производства боеприпасов дополнительно поспособствовала недавняя поддержка Европейской комиссии, которая уделяет особое внимание наращиванию военного потенциала ЕС.