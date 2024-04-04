Китайская коммерческая авиационная корпорация COMAC открыто позиционирует себя как будущее мировой гражданской авиации. Во время авиасалона Airshow 2024 в Сингапуре компания COMAC (китайская корпорация коммерческих самолетов) заявила о своем намерении конкурировать с американским Boeing и европейским Airbus.

самолет C919

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Для достижения этой цели китайская корпорация оперирует своим самолетом C919 - среднемагистральным лайнером, способным составить сильную конкуренцию двум самым популярным моделям самолетов в истории гражданской авиации - Airbus A320 и Boeing 737.

COMAC делает ставку на растущий мировой спрос на самолеты и нестабильность в работе Boeing и Airbus, справедливо считая, что это открывает для компании перспективные возможности на мировом рынке.

Многие авиакомпании, включая Cebu Pacific из Филиппин, уже проявили интерес к новому китайскому лайнеру и продажи уже начались. China Eastern Airlines закупила четыре самолета, а Tibet Airlines заказала еще 50 самолетов.

Однако, на данный момент, C919 все еще не имеет международной сертификации и может выполнять полеты только в китайском воздушном пространстве, что существенно ограничивает его глобальное использование. Кроме того, для производства самолета COMAC требуются комплектующие из Европы и США, и это делает его уязвимым к международным санкциям.

Сюда же можно добавить проблему недостаточной известности Китая в авиационной сфере, что может вызвать сдержанность со стороны потенциальных покупателей. Вполне возможно, что у заинтересованных стран может возникнуть соблазн подождать и посмотреть, как поведет себя этот самолет в процессе эксплуатации.

В мировой авиационной индустрии два гиганта - Boeing и Airbus - долгое время оставались неоспоримыми лидерами. Однако, скоро, на международный рынок гражданской авиации может выйти третий, очень сильный участник. Китайская компания COMAC открыто представляет себя как потенциального игрока авиа рынка, стремящегося заявить о себе в мировой гражданской авиации. Это явно свидетельствует о растущих амбициях китайского авиационного сектора.

Несмотря на вызовы и трудности, Китай уверен в своих возможностях и стремится стать значимым игроком в мировой авиационной индустрии. Он готов вступить в конкуренцию с укоренившимися гигантами и предложить свои инновационные решения.